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Шойгу выразил соболезнования семье и близким Младича

Ксения Наумчик

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его смертью. Об этом сообщили в аппарате Совбеза.

Шойгу узнал о кончине генерала в заключении в Гааге, он подчеркнул, что считает условия содержания Младича бесчеловечными.

По словам секретаря Совбеза, решение Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении генерала свидетельствует о пренебрежении нормами международного права и принципами гуманного обращения с заключенными.

Чем известен экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Общество

О смерти Младича стало известно 27 августа. Генерал умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством.

Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана заявила о расследовании обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов. Председатель МОМУТ поручила провести полное расследование судье Иэну Бономи.

Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.

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