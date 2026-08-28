Шойгу выразил соболезнования семье и близким Младича
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его смертью. Об этом сообщили в аппарате Совбеза.
Шойгу узнал о кончине генерала в заключении в Гааге, он подчеркнул, что считает условия содержания Младича бесчеловечными.
По словам секретаря Совбеза, решение Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении генерала свидетельствует о пренебрежении нормами международного права и принципами гуманного обращения с заключенными.
Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана заявила о расследовании обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов. Председатель МОМУТ поручила провести полное расследование судье Иэну Бономи.
Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.