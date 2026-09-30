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Солиста Little Big Илью Прусикина объявили в розыск

Наталья Захарова
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС

МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина (считается в России иноагентом). Информация появилась в ведомственной базе.

Указано, что основанием для розыска музыканта стала статья УК, но нет данных, какая именно.

10 июня 2025 г. «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик» писали, что у Прусикина заблокировали операции по счетам на основании решения налогового органа о взыскании долга. При этом отрицательное сальдо составляет 51 859 руб.

14 декабря 2025 г. Сосновоборский городской суд Ленинградской области третий раз за год оштрафовал музыканта за то, что он нарушил порядок деятельности иноагента. Прусикин трижды не предоставил необходимые сведения надзорным органам. Это административное нарушение учтено в ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Музыканту назначили наказание в размере 40 000 руб. по каждому из эпизодов.

27 января 2023 г. Минюст внес Прусикина в реестр иноагентов.

Группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 г. Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno в 2020 г., но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Летом 2022 г. участники группы покинули Россию.

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