Солиста Little Big Илью Прусикина объявили в розыск

14 декабря 2025 г. Сосновоборский городской суд Ленинградской области третий раз за год оштрафовал музыканта за то, что он нарушил порядок деятельности иноагента. Прусикин трижды не предоставил необходимые сведения надзорным органам. Это административное нарушение учтено в ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Музыканту назначили наказание в размере 40 000 руб. по каждому из эпизодов.