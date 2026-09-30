Приставы могут изъять имущество Моргенштерна для погашения штрафа
Арестованное в России имущество рэпера Алишера Моргенштерна (считается в России иноагентом) может быть изъято для погашения штрафа в размере 8,2 млн руб. Об этом «РИА Новости» сообщила юрист, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.
По словам Василенко, арест имущества был наложен для обеспечения исполнения приговора, поэтому приставам не потребуется разыскивать другие активы рэпера, если обременение, сохраненное судом, продолжает действовать.
Юрист пояснила, что приставы могут вынести постановление об изъятии арестованного имущества в счет погашения долга. После этого сертифицированные оценщики определят его актуальную рыночную стоимость, а имущество могут выставить на публичные торги, организованные Росимуществом.
Василенко отметила, что торги могут пройти в форме аукциона, а вырученные средства направят в федеральный бюджет для погашения штрафа. Если имущество не удастся продать на первых и повторных торгах, законодательство позволяет передать его государству в счет долга либо применить другие предусмотренные меры.
О том, что судебные приставы взыскивают с Моргенштерна штраф за уклонение от обязанностей иноагента, стало известно 30 сентября.
В апреле суд заочно оштрафовал Моргенштерна на 7 млн руб. за публикации без плашки иноагента, сохранив арест имущества, стоимость которого эквивалентна штрафу. В июне штраф был увеличен до 8,2 млн руб. Поскольку рэпер не выплатил его добровольно, 20 августа был выдан исполнительный лист, а 1 сентября заведено исполнительное производство о вызскании.
6 мая 2022 г. Минюст включил Моргеншерна в реестр иноагентов. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин уточнял, что рэпер не признает вину по этому делу, так как защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. Сейчас Моргенштерн живет за пределами России.