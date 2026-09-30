В РПЦ опровергли слухи об утере мощей Дмитрия Донского на фронте

Информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна на фронте не соответствует действительности. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что мощи были утеряны во время боев у Лимана.