В РПЦ опровергли слухи об утере мощей Дмитрия Донского на фронте
Информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна на фронте не соответствует действительности. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что мощи были утеряны во время боев у Лимана.
«Распространяемая в социальных сетях информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна в зоне проведения специальной военной операции, является злонамеренным вымыслом», – заявил Кипшидзе.
Мощи князя Дмитрия Донского были найдены в июле 2026 г. во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В южной стене храма обнаружили три саркофага, один из которых принадлежал Донскому. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил подлинность останков. 20 августа, президент Владимир Путин осмотрел раку с мощами в Архангельском соборе.