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В РПЦ опровергли слухи об утере мощей Дмитрия Донского на фронте

Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна на фронте не соответствует действительности. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что мощи были утеряны во время боев у Лимана.

«Распространяемая в социальных сетях информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна в зоне проведения специальной военной операции, является злонамеренным вымыслом», – заявил Кипшидзе.

Мощи князя Дмитрия Донского были найдены в июле 2026 г. во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В южной стене храма обнаружили три саркофага, один из которых принадлежал Донскому. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил подлинность останков. 20 августа, президент Владимир Путин осмотрел раку с мощами в Архангельском соборе.

Частицы мощей Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Тогда же было объявлено, что ковчег с частицами святых мощей планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей. 

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