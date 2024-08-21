Камерофоны «от Моне»: вышла новая серия realme 13 Pro
Созданные при участии Музея изящных искусств Бостона (MFA) новинки ‒ модели realme 13 Pro и 13 Pro+ ‒ привносят фото и видеовозможности флагманских устройств в средний ценовой сегмент.
Делать фотографии топового уровня смартфонам сегодня помогают нейросети. Поэтому в июне вместе с запуском серии realme GT 6 компания объявила о создании лаборатории искусственного интеллекта Next AI Lab (0+), разработки которой легли и в основу линейки realme 13 Pro, ‒ камеры смартфонов задают новый уровень мобильной фотографии благодаря новой ультрачеткой камере с AI.
Так, фирменная архитектура AI для фотосъемки HYPERIMAGE+ по заявлениям производителя сочетает мощную оптику, алгоритмы искусственного интеллекта для обработки изображений сразу на устройстве и облачное редактирование изображений. Алгоритмы самостоятельно улучшают визуальное качество фото и видеоматериалов.
ИИ открывает широкие возможности и для самостоятельной редактуры фото. Например, функция AI Ultra Clarity улучшает разрешение и повышает четкость размытых изображений. Режим AI Smart Removal позволяет удалять посторонние предметы и объекты с фотографий одним нажатием. А функция AI Group Photo Enhance дает возможность сделать групповой снимок с помощью основной камеры или сверхширокоугольного объектива с четкой детализацией лиц, даже тех, кто находится на заднем плане.
Если говорить о технических деталях камер, то realme 13 Pro+ первым в своем ценовом сегменте получил перископическую камеру, в которой также впервые применен сенсор Sony LYT-600. Основная камера ‒ тоже от Sony (LYT-701 1/1,56') ‒ с разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией и фокусным расстоянием в 24 мм заявлена как «первая в портфолио номерной серии realme, которая в полной мере использует функции AI».
Тем самым realme 13 Pro+ продолжает начинания предшественника realme 12 Pro+, ставшего первым смартфоном в сегменте с перископом: новая модель получила перископический телевик следующего поколения (Sony LYT-600 1/95')' с разрешением 50 Мп, трехкратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 73 мм. Все это позволяет realme 13 Pro+ делать реалистичные снимки даже при слабом освещении, получать качественные портретные фотографии и вести макросъемку.
Фронтальная камера realme 13 Pro+ получила разрешение 32 Мп и способна снимать видео 4K/30FPS.
В свою очередь младшая модель, realme 13 Pro, получила основную камеру Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и такой же сверхширокоугольный модуль, как и у 13 Pro+: они также позволяют снимать в темное время суток или при плохом освещении. Камера с фокусным расстоянием в 26 мм, диафрагмой f/1,88, оптической стабилизацией и двукратным внутрисенсорным зумом создает кадры, как отмечает производитель, «исключительного для сегмента качества».
Оба смартфона серии оборудованы сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и фокусным расстоянием 16 мм, что позволяет снимать кадры с углом 112˚ без серьезных искажений.
За производительность аппаратов отвечает комбинация энергоэффективного чипсета Snapdragon 7s Gen 2 5G, графического процессора Adreno 710, девятислойной системы охлаждения с испарительной камерой (на 40% больше, чем у предыдущего поколения), 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти в максимальных конфигурациях. Как результат ‒ в тестировании AnTuTu устройства 13-й Pro серии набирают более чем 680 000 баллов.
Дисплеи диагональю 6,7 дюйма обладают всеми характеристиками, присущими современным смартфонам: AMOLED-технология, частота обновления экрана 120 Гц, поддержка HDR и ШИМ 2160 Гц, пиковая яркость 2000 нит.
Батарея realme 13 Pro+ емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку на 80 Вт: она заряжает устройство от 0% до 100% за 49 минут, а на 50% ‒ за 19 минут.
Кроме того, в серии используется стекло Corning Gorilla Glass 7i с технологией Armor Shield Glass. В сравнении с примененным в прошлой, 12-й серии, новое на 160% более устойчиво к повреждениям при падении и на 100% более устойчиво к царапинам. Зеленая версия также получила швейцарский сертификат SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance, который гарантирует, что при падении с высоты 1,65 метра на гранитную поверхность любой стороной и даже углом устройство не получит повреждений и сохранит функциональность.
Работая над дизайном, бренд привнес в линейку элементы стиля Клода Моне, взяв за основу циклы работ художника «Стога» и «Кувшинки». Их основные цветовые мотивы стали основой цветов «фиолетовый (Monet Purple)» и «золотой (Monet Gold)».
Новинки уже доступны на AliExpress Россия, цены на realme 13 Pro стартуют от 28 701 руб., на 13 Pro+ ‒ от 28 251 руб.
Продавец: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»
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