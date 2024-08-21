Камерофоны «от Моне»: вышла новая серия realme 13 Pro

Кроме того, в серии используется стекло Corning Gorilla Glass 7i с технологией Armor Shield Glass. В сравнении с примененным в прошлой, 12-й серии, новое на 160% более устойчиво к повреждениям при падении и на 100% более устойчиво к царапинам. Зеленая версия также получила швейцарский сертификат SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance, который гарантирует, что при падении с высоты 1,65 метра на гранитную поверхность любой стороной и даже углом устройство не получит повреждений и сохранит функциональность.