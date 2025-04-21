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Кросс технолоджис завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в Сбер А

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав ПАО «Сбербанк»). ЭТП перешла на отечественные Kaspersky EDR Expert и SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, которые обеспечат комплексный подход к кибербезопасности платформы.

Все работы проекта были последовательно проведены инженерами «Кросс технолоджис» с июня по декабрь 2024 года в четыре этапа: обследование инфраструктуры, проектирование системы, установка и настройка, а также последующая опытная эксплуатация. На первой стадии специалисты собрали данные о смежных системах для интеграции продуктов в инфраструктуру «Сбер А» и разработали инструкцию по установке, настройке и администрированию нового ПО. 

В ходе опытной эксплуатации проводилась работа с инженерным составом «Сбер А» по вопросам функционирования установленных и настроенных программных решений, оперативного устранения возникающих недочетов при использовании нового ПО. По ее результатам система передана в промышленную эксплуатацию. Эксперты «Кросс технолоджис» также провели информирование и консультировали сотрудников «Сбер А» по работе с новыми программными продуктами.

Внедренные решения предназначены для сбора, обработки и хранения событий, выявления ИБ-инцидентов, информационной поддержки процесса управления ИБ-инцидентами и сбора данных о локальной активности. Kaspersky EDR Expert предоставляет ИБ-специалистам полную картину событий в инфраструктуре рабочих мест и серверов и обеспечивает защиту от сложных угроз и APT-атак. SIEM-система KUMA объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ. В ее состав в том числе входят передовая защита рабочих мест, серверов, виртуальных машин, сетевого и почтового трафика.

«В качестве интегратора проекта мы применили комплексный подход к анализу требований и настройке различных решений, что позволило адаптировать функциональность систем защиты информации под специфические нужды заказчика. Наши инженеры предоставляли консультации сотрудникам и обеспечивали техническую поддержку. Их опыт и профессионализм помогли минимизировать риски и повысить уровень защиты ИТ-инфраструктуры. “Кросс технолоджис” выступала в этом проекте не только как интегратор, но и как стратегический партнер, способствующий успешному внедрению и дальнейшему развитию всей системы безопасности в организации», — сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

«Мы всегда подчеркиваем значимость всестороннего подхода к обеспечению киберустойчивости предприятий. Это актуально и для электронных торговых площадок, которые находятся под пристальным вниманием злоумышленников. Наши решения предоставят заказчику полную картину в части защищенности сетевой инфраструктуры и конечных устройств, а главное — помогут поддерживать бесперебойную работу всех процессов. Для нас реализованный проект — это не только еще одно подтверждение доверия со стороны давнего партнера и крупного игрока рынка, но и возможность расширять функциональность продуктов с учетом актуальных запросов ЭТП, к которым предъявляются повышенные требования в части ИБ», — сказала директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России Марина Усова.

«Кросс технолоджис» работает с внедрением и технической поддержкой продуктов «Лаборатории Касперского» с 2011 года и за это время реализовала множество проектов с использованием продуктов компании, среди которых Kaspersky EDR Expert, Kaspersky Anti Targeted Attack, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Secure Mail Gateway и др.

«Кросс технолоджис» занимает 8 строчку в рейтинге «Лидеры в защите инфраструктуры», который ежегодно составляет авторитетное российское издание о технологиях CNews. За 2023 год выручка компании от работ по внедрению решений для защиты инфраструктуры составила 613 млн руб., (13,2% от общей выручки за тот же период). Сейчас в портфеле компании около 100 комплексных инфраструктурных проектов внедрения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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