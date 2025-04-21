Кросс технолоджис завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в Сбер А

«Мы всегда подчеркиваем значимость всестороннего подхода к обеспечению киберустойчивости предприятий. Это актуально и для электронных торговых площадок, которые находятся под пристальным вниманием злоумышленников. Наши решения предоставят заказчику полную картину в части защищенности сетевой инфраструктуры и конечных устройств, а главное — помогут поддерживать бесперебойную работу всех процессов. Для нас реализованный проект — это не только еще одно подтверждение доверия со стороны давнего партнера и крупного игрока рынка, но и возможность расширять функциональность продуктов с учетом актуальных запросов ЭТП, к которым предъявляются повышенные требования в части ИБ», — сказала директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России Марина Усова.