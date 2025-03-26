Что известно о мэре Стамбула Экреме Имамоглу: политическая карьера и арест

В 2019 г. политик выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Стамбула. Его основным соперником стал близкий союзник Эрдогана Бинали Йылдырым. Имамоглу набрал 48,77%, в то время как Йылдырым финишировал с 48,61%. Однако 8 апреля Эрдоган заявил о системных нарушениях на выборах, в ходе которых у Йылдырыма якобы украли голоса. После этого Высший избирательный совет аннулировал результаты и назначил повторное голосование на 23 июня. Имамоглу снова удалось победить, но уже с гораздо большим отрывом: он набрал 54,22% голосов и вечером получил поздравления как от своего оппонента, так и от президента Эрдогана.