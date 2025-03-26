Что известно о мэре Стамбула Экреме Имамоглу: политическая карьера и арест

Что известно о мэре Стамбула Экреме Имамоглу: политическая карьера и арестЕго задержание привело к крупнейшим протестам в Турции за 10 лет
В Турции уже неделю продолжаются митинги в поддержку отстраненного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в руководстве преступной организацией и взяточничестве. На фоне ареста политика Народно-республиканская партия (НРП) выдвинула его кандидатом на президентские выборы. Что известно о главном сопернике Эрдогана – в материале «Ведомостей».
Происхождение и образование
Экрем Имамоглу родился 4 июня 1970 г. в районе Акчаабат в провинции Трабзон. Его отец был владельцем строительной фирмы, а мать занималась сельским хозяйством и торговлей. После окончания школы поступил в Американский университет Гирне в городе Кирения (территория непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра). Позже он переехал в Стамбул, где начал изучать деловое управление в Стамбульском университете, а в 1992 г. устроился в компанию своего отца.
Политический путь
В 2008 г. Имамоглу вступил в ряды левоцентристской Народно-республиканской партии, а уже через год возглавил ее отделение в стамбульском районе Бейликдюзю. В 2014 г. он принял участие в выборах главы этого района и смог одержать победу над кандидатом от Партии справедливости и развития (ее председателем является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган), получив 50,8% голосов избирателей.
В 2019 г. политик выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Стамбула. Его основным соперником стал близкий союзник Эрдогана Бинали Йылдырым. Имамоглу набрал 48,77%, в то время как Йылдырым финишировал с 48,61%. Однако 8 апреля Эрдоган заявил о системных нарушениях на выборах, в ходе которых у Йылдырыма якобы украли голоса. После этого Высший избирательный совет аннулировал результаты и назначил повторное голосование на 23 июня. Имамоглу снова удалось победить, но уже с гораздо большим отрывом: он набрал 54,22% голосов и вечером получил поздравления как от своего оппонента, так и от президента Эрдогана.
Победа Экрема Имамоглу стала настоящим ударом для правящей партии: ранее в течение 25 лет мэрами Стамбула становились или ее представители, или члены иных консервативных объединений Турции. Ударила она и по самому президенту: Эрдоган родился в Стамбуле, с 1994 по 1998 г. являлся его мэром, там же стал премьер-министром, а позже – президентом.
В декабре 2022 г. Имамоглу приговорили к 2 годам и 7 месяцам тюремного заключения по делу об оскорблении членов Высшего избирательного совета, которых он назвал «идиотами». Как позже объяснял политик, это был ответ министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который обозвал его «глупым». Так как приговор был обжалован, наказание в силу не вступило. Однако из-за уголовного преследования в 2023 г. однопартийцы не дали Имамоглу баллотироваться в президенты и выдвинули менее популярного Кемаля Кылычдароглу.
В марте 2024 г. Имамоглу был переизбран на должность мэра. Ему удалось получить 51,14% и обойти кандидата от партии власти Мурата Курума, который набрал 39,59%. В том же году противостояние Экрема Имамоглу и Реджепа Тайипа Эрдогана стало более личным: президент подал к мэру Стамбул иск о клевете. Решения по этому делу до сих пор нет.
В 2025 г. турецкая полиция инициировала новое расследование в отношении Имамоглу, обвинив политика в попытках оказать влияние на ход следствия по его предыдущим делам.
Арест и протесты
18 марта после запроса генпрокуратуры Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу из-за нарушений при переводе из Американского университета Гирне. На следующий день турецкая полиция задержала мэра Стамбула и около 100 его соратников. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, а также вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных и фальсификации результатов тендера.
По информации канала NTV, Имамоглу помогал продвижению «Рабочей партии Курдистана», признанной террористической на территории Турции. Как писало РБК, по заверению прокуратуры, дочерние компании стамбульской мэрии, включая Medya AŞ и Kültür AŞ, незаконно выигрывали муниципальные тендеры, проводимые с нарушениями, завышали стоимость своих услуг и таким образом обогащались совместно с другими фигурантами дела.
Во время обысков мэр Стамбула опубликовал видео, в котором заявил, что «никогда не покорится». С 19 марта по инициативе НРП во многих крупных городах (Стамбул, Анкара, Измир) проходят массовые протесты.
23 марта МВД Турции временно отстранило Имамоглу от должности мэра Стамбула. В тот же день мировой суд города избрал для политика в качестве меры пресечения арест. О взятии под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел ходатайствовала прокуратура. Тогда же, 23 марта, НРП организовала праймериз по выдвижению кандидата на потенциальные президентские выборы. Имамоглу набрал на них более 14,8 млн голосов.
25 марта в социальной сети X Экрем Имамоглу опубликовал пост, в котором заявил, что сталкивается «с одной из величайших несправедливостей в турецкой политической истории».