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МВД Турции отстранило мэра Стамбула Имамоглу от должности

Чиновника арестовали по делу о коррупции, что вызвало протесты в стране
Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) Турции временно отстранило от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержанного и арестованного в рамках расследования дела о коррупции, сообщает Milliyet со ссылкой на документ.

МВД сообщило, что от своих должностей отстранены мэр Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и мэр Шишли Ресул Эмрах Шахан.

Имамоглу был задержан в Турции 19 марта. На этом фоне в республике начались протесты. Политика обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – Рабочей партии Курдистана.

В рамках расследования этого дела также проходят помощники Имамоглу и мэры муниципалитетов Стамбула, всего более 100 человек, включая представителей бизнеса и журналистов, писали «Ведомости». Согласно заявлению генпрокурора города, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса. 

23 марта суд арестовал мэра Стамбула и других фигурантов дела. После этого Имамоглу призвал граждан Турции выйти на митинги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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