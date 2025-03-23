МВД Турции отстранило мэра Стамбула Имамоглу от должности

Имамоглу был задержан в Турции 19 марта. На этом фоне в республике начались протесты. Политика обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – Рабочей партии Курдистана.