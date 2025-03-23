МВД Турции отстранило мэра Стамбула Имамоглу от должности

МВД Турции отстранило мэра Стамбула Имамоглу от должностиЧиновника арестовали по делу о коррупции, что вызвало протесты в стране
Министерство внутренних дел (МВД) Турции временно отстранило от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержанного и арестованного в рамках расследования дела о коррупции, сообщает Milliyet со ссылкой на документ.
МВД сообщило, что от своих должностей отстранены мэр Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и мэр Шишли Ресул Эмрах Шахан.
Имамоглу был задержан в Турции 19 марта. На этом фоне в республике начались протесты. Политика обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК
В рамках расследования этого дела также проходят помощники Имамоглу и мэры муниципалитетов Стамбула, всего более 100 человек, включая представителей бизнеса и журналистов, писали «Ведомости». Согласно заявлению генпрокурора города, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса.