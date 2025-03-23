Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Согласно заявлению генпрокурора города, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса. По данным прокуратуры, мэр был главой ОПГ и назначал на ключевые должности в городе лично преданных ему людей, а те «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.», связанным со стамбульской мэрией. В заявлении генпрокуратуры отмечено, что перед муниципальными выборами в марте 2024 г. Имамоглу также сформировал политический альянс «Народно-демократический конгресс», куда вошли члены запрещенной РПК, в результате чего они получили влияние в системе городского управления.