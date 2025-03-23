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Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

После его задержания в Турции начались протесты.
Полина Худякова

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда, передает Milliyet. Задержанного несколько дней назад политика обвиняют в руководстве преступной организацией и взяточничестве. Турцию на этом фоне охватили масштабные протесты, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция оказывает политическое давление на полицию и суд.

Имамоглу был арестован мировым судьей по уголовным делам в рамках расследования дела о коррупции, пишет издание. Суд также арестовал советника мэра Мурата Онгуна.

После завершения допроса мэр Стамбула встретился в здании суда со своей семьей, а также лидером оппозиции Турции и председателем Республиканской народной партии Озгюром Озелем, отмечает Milliyet. 

Главная прокуратура Стамбула ранее направила в суд ходатайства об аресте более 90 человек в рамках расследования уголовного дела, основном фигурантом которого стал мэр Стамбула Имамоглу. Подозреваемые перед этим дали показания в прокуратуре в рамках расследования обвинений в терроризме и коррупции против Имамоглу, расследование продолжается, пишет Milliyet.

Турецкие власти утром 19 марта задержали главного политического оппонента Эрдогана – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК – Рабочей партии Курдистана. В рамках расследования этого дела также проходят помощники Имамоглу и мэры муниципалитетов Стамбула, всего более 100 человек, включая представителей бизнеса и журналистов, писали «Ведомости».

Согласно заявлению генпрокурора города, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса. По данным прокуратуры, мэр был главой ОПГ и назначал на ключевые должности в городе лично преданных ему людей, а те «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.», связанным со стамбульской мэрией. В заявлении генпрокуратуры отмечено, что перед муниципальными выборами в марте 2024 г. Имамоглу также сформировал политический альянс «Народно-демократический конгресс», куда вошли члены запрещенной РПК, в результате чего они получили влияние в системе городского управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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