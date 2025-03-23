Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Суд арестовал мэра Стамбула Экрема ИмамоглуПосле его задержания в Турции начались протесты.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда, передает Milliyet. Задержанного несколько дней назад политика обвиняют в руководстве преступной организацией и взяточничестве. Турцию на этом фоне охватили масштабные протесты, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция оказывает политическое давление на полицию и суд.
Имамоглу был арестован мировым судьей по уголовным делам в рамках расследования дела о коррупции, пишет издание. Суд также арестовал советника мэра Мурата Онгуна.
После завершения допроса мэр Стамбула встретился в здании суда со своей семьей, а также лидером оппозиции Турции и председателем Республиканской народной партии Озгюром Озелем, отмечает Milliyet.
Главная прокуратура Стамбула ранее направила в суд ходатайства об аресте более 90 человек в рамках расследования уголовного дела, основном фигурантом которого стал мэр Стамбула Имамоглу. Подозреваемые перед этим дали показания в прокуратуре в рамках расследования обвинений в терроризме и коррупции против Имамоглу, расследование продолжается, пишет Milliyet.
Турецкие власти утром 19 марта задержали главного политического оппонента Эрдогана – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК – Рабочей партии Курдистана. В рамках расследования этого дела также проходят помощники Имамоглу и мэры муниципалитетов Стамбула, всего более 100 человек, включая представителей бизнеса и журналистов, писали «Ведомости».
Согласно заявлению генпрокурора города, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса. По данным прокуратуры, мэр был главой ОПГ и назначал на ключевые должности в городе лично преданных ему людей, а те «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.», связанным со стамбульской мэрией. В заявлении генпрокуратуры отмечено, что перед муниципальными выборами в марте 2024 г. Имамоглу также сформировал политический альянс «Народно-демократический конгресс», куда вошли члены запрещенной РПК, в результате чего они получили влияние в системе городского управления.