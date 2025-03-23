Прокуратура Стамбула потребовала арестовать более 90 человек по делу Имамоглу

Турецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура требует ареста 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами, главным фигурантом которого стал Имамоглу. Телеканал Halk TV писал, суд приступил к допросу мэра в 05:35 по местному времени (совпадает с мск). Затем число лиц, в отношении которых прокуратура направила ходатайства об аресте, возросло до 92, пишет Cumhuriyet.