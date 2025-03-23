Прокуратура Стамбула потребовала арестовать более 90 человек по делу Имамоглу
Главная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайства об аресте 92 человек в рамках расследования уголовного дела в отношении представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии и мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура требует ареста 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами, главным фигурантом которого стал Имамоглу. Телеканал Halk TV писал, суд приступил к допросу мэра в 05:35 по местному времени (совпадает с мск). Затем число лиц, в отношении которых прокуратура направила ходатайства об аресте, возросло до 92, пишет Cumhuriyet.
Имамоглу был задержан 19 марта. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, до избрания мэр был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.
На фоне задержания политика в Турции начались масштабные протесты, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему.
22 марта глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании во время акций протеста 343 человек. В тот же день завершился процесс дачи показаний мэром Стамбула, он продлился пять часов, писала Milliyet.