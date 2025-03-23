Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал граждан выйти на митинги
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был задержан по обвинению в коррупции, призвал граждан Турции выйти на митинги. Заявление было опубликовано в его аккаунте в социальной сети X, несмотря на его нахождение под стражей.
Имамоглу заявил, что «сегодня Турция пережила великое предательство», а судебный процесс против него назвал «внесудебной казнью». Он призвал народ бороться за свои права, подчеркнув, что это касается будущего страны и ее детей. Мэр Стамбула также пригласил граждан принять участие в праймериз Народно-республиканской партии (НРП), где будет утверждаться его кандидатура для участия в будущих президентских выборах, а затем выйти на митинги, в том числе в Сарачхане в Стамбуле, чтобы выразить свою позицию.
Праймериз НРП и организованное голосование солидарности позволяют гражданам выразить протест против текущей ситуации, заполнив специальный бюллетень. 19 марта Имамоглу задержали в Турции. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, мэр Стамбула до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. CNN Turk сообщал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано порядка 100 человек, в том числе пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. На фоне этого в Стамбуле начались акции протеста.
20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. По его словам, ее попытки представить свои внутренние распри или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия.
22 марта стало известно, что в Турции 343 человека были задержаны в связи с масштабными акциями протеста. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х. Задержания производились в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.