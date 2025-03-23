Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал граждан выйти на митинги

Имамоглу заявил, что «сегодня Турция пережила великое предательство», а судебный процесс против него назвал «внесудебной казнью». Он призвал народ бороться за свои права, подчеркнув, что это касается будущего страны и ее детей. Мэр Стамбула также пригласил граждан принять участие в праймериз Народно-республиканской партии (НРП), где будет утверждаться его кандидатура для участия в будущих президентских выборах, а затем выйти на митинги, в том числе в Сарачхане в Стамбуле, чтобы выразить свою позицию.