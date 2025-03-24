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Арестованный мэр Стамбула получил почти 15 млн голосов оппозиции на праймериз

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению в коррупции, получил более 14,8 млн голосов на предварительных выборах кандидата в президенты. Об этом сообщил председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель, его слова приводит NTV.

По его словам, в голосовании приняли участие 1,67 млн человек из 1,75 млн членов партии, но «это внутренняя партийная цифра». Озель отметил, что было решено «установить урну для голосования солидарности».

«На данный момент, хотя 2621 урна для голосования не была подсчитана или введена в систему, когда я сюда приехал, общее количество голосов, поданных в урны для голосования солидарности, составляет 13,2 млн. Голоса, полученные Экремом Имамоглу, превысили 14,85 млн», – заявил он.

По данным NTV, в стамбульском районе Сарачхан собрались протестующие против ареста и отстранения Имамоглу от должности. Имамоглу в соцсети X сообщил, что на президентских праймериз РНП была зафиксирована рекордная явка.

«Проголосовали 15 млн наших граждан. Десятки миллионов людей в этой стране, страдающей от тирании власти, разрушенной экономики, отсутствия заслуг и беззакония, бросились на избирательные участки. “С меня хватит”, – сказали они [президенту республики Реджепу Тайипу] Эрдогану», – написал он.

Арестованный глава города передал привет «миллионам людей, которые кричат в Сарачхане и на площадях по всей моей стране». По его словам, с выборами «народ даст этой власти пощечину, которую она не забудет».

23 марта Milliyet сообщила, что задержанный несколько дней назад Имамоглу был арестован по решению суда, его обвиняют в руководстве преступной организацией и взяточничестве. В Турции начались масштабные протесты, а Эрдоган заявил, что оппозиция оказывает политическое давление на полицию и суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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