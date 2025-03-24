Арестованный мэр Стамбула получил почти 15 млн голосов оппозиции на праймериз

23 марта Milliyet сообщила, что задержанный несколько дней назад Имамоглу был арестован по решению суда, его обвиняют в руководстве преступной организацией и взяточничестве. В Турции начались масштабные протесты, а Эрдоган заявил, что оппозиция оказывает политическое давление на полицию и суд.