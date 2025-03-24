Главный оппонент президента Турции останется в тюрьме

Главный оппонент президента Турции останется в тюрьмеПо всей стране не ослабевают многотысячные акции протеста
Мировой уголовный суд Стамбула 23 марта арестовал главного политического оппонента президента Турции Реджепа Эрдогана, мэра города Экрема Имамоглу. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд). В рамках этого дела также проходит порядка 100 человек. Их подозревают в руководстве преступной организацией, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и других преступлениях. Поздним вечером 23 марта МВД Турции также официально объявило об отстранении Имамоглу с должности крупнейшего города страны.
По коррупционным статьям подозреваемых могут держать под стражей до суда до двух лет. Арест Имамоглу совпал с началом предварительных выборов на всей территории Турции кандидата на президентские выборы в 2028 г. от Народно-республиканской партии (НРП), в которых он планировал принять участие. Турецкая полиция задержала 54-летнего политика в его собственном доме утром 19 марта. А за несколько часов до этого Стамбульский университет под предлогом нарушений, связанных с переводом Имамоглу из вуза на Северном Кипре в Стамбул в конце 1980-х, аннулировал у политика диплом о высшем образовании, что препятствует его выдвижению на президентский пост.
Мэр отвергает все обвинения на своей странице в X: «Недалек тот день, когда люди, управляющие этим процессом, будут держать ответ перед Всевышним как в этом мире, так и в будущей жизни».
Эти новости спровоцировали массовые акции протеста в Стамбуле и других крупных городах. Причем демонстрации продолжались, несмотря на утвержденный губернатором стамбульской провинции официальный запрет на публичные акции до 27 марта, а также блокирование ключевых дорог, станций метро и соцсетей. На пике вечером 22 марта численность демонстрантов в Стамбуле, по разным оценкам, достигла полумиллиона человек. Для их разгона правоохранители применяли перцовые баллончики, слезоточивый газ.
Посольство России в Турции рекомендовало гражданам РФ избегать массовых скоплений людей.
Эрдоган заявил, что в Турции уже прошли времена, когда граждане могли выходить на улицу, привлекая «организации левого толка, маргиналов и вандалов». Турецкий президент подчеркнул, что Турция – демократическая страна, где главенствует закон, а не «закон начальника». «Мы не позволим НРП и ее сторонникам нарушать общественный порядок в нашей стране посредством провокаций», – написал он на своей странице в Х.
Арест мэра Стамбула приведет к значительной поляризации турецкого общества и углублению политического кризиса, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Это событие ускоряет трансформацию политической системы Турции в сторону авторитаризма, продолжает эксперт.
При этом, как считает Садыгзаде, масштабные задержания оппозиционеров, включая столичного мэра Мансура Яваша, возможны, но маловероятны. «Хотя Яваш является влиятельным оппозиционным политиком, он не представляет такой же угрозы для Эрдогана, как Имамоглу, который привлекал поддержку не только сторонников НРП, но и религиозного электората и курдов. На фоне текущих протестов власти, вероятно, не захотят еще больше раскачивать ситуацию, хотя давление на оппозицию может усилиться в будущем», – объяснил эксперт.
Садыгзаде не исключил вероятность свержения Эрдогана, в случае если протесты приобретут массовый характер и охватят все крупные города. «Эрдогану и его Партии справедливости и развития (ПСР) придется пойти на уступки, возможно даже провести досрочные выборы. На таких выборах ПСР, вероятно, проиграет из-за падающего рейтинга Эрдогана и тяжелой экономической ситуации в стране. Однако власти могут продолжить использовать силовые методы для подавления протестов», – добавил политолог.
Стабилизация в стране наступит после освобождения Имамоглу, а до тех пор протестная активность будет только возрастать, предположил гендиректор турецкого Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По его словам, мэр Стамбула пользовался поддержкой среди широких слоев населения, в том числе среди курдского электората, поэтому в аресте политика многие граждане увидели опасность в усилении авторитаризма в Турции.
При этом власти вряд ли согласятся под давлением улицы освобождать оппозиционного политика, отмечает Асалыоглу: «Определенно арест Имамоглу стал ошибкой властей. Сам Эрдоган оказался в положении цугцванга».
Политический кризис оказывает негативное влияние на экономику страны. За три дня индекс Стамбульской фондовой биржи BIST 100 обвалился более чем на 16%. Асалыоглу также обратил внимание, что только за три дня власти были вынуждены выбросить на рынок $20–25 млрд для стабилизации национальной валюты.