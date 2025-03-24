Главный оппонент президента Турции останется в тюрьме

По коррупционным статьям подозреваемых могут держать под стражей до суда до двух лет. Арест Имамоглу совпал с началом предварительных выборов на всей территории Турции кандидата на президентские выборы в 2028 г. от Народно-республиканской партии (НРП), в которых он планировал принять участие. Турецкая полиция задержала 54-летнего политика в его собственном доме утром 19 марта. А за несколько часов до этого Стамбульский университет под предлогом нарушений, связанных с переводом Имамоглу из вуза на Северном Кипре в Стамбул в конце 1980-х, аннулировал у политика диплом о высшем образовании, что препятствует его выдвижению на президентский пост.