На страже глобального правопорядка: история Интерпола и участие России

На страже глобального правопорядка: история Интерпола и участие РоссииУказ Ельцина закрепил роль РФ в деятельности Международной организации уголовной полиции
30 июля 1996 г. президент России Борис Ельцин подписал указ, установивший статус Национального центрального бюро Интерпола как структурного подразделения МВД России и его главные задачи.
История Интерпола
Международная комиссия уголовной полиции (International Criminal Police Commission, ICPC) была создана в 1923 г. на втором международном конгрессе в Вене по инициативе бывшего канцлера Австрии и главы местной полиции Иоганна Шобера. К тому моменту развитие транспорта сделало преступников мобильнее, поэтому необходимость в координации усилий правоохранителей разных стран стала очевидной. Первая попытка создать подобную организацию была предпринята еще в 1914 г. в Монако, но тогда ей помешала Первая мировая война.
После оккупации Австрии гитлеровской Германией в 1938 г. организация перешла под контроль нацистов. В 1942-м ее штаб-квартиру переместили в Берлин, а сама она фактически превратилась в подразделение гестапо. В 1946 г. ICPC была воссоздана и переехала в Париж, поскольку новым генеральным секретарем стал глава французской криминальной полиции Луи Дюко. Тогда же впервые появилось сокращение INTERPOL как телеграфный адрес организации.
В 1947 г. опубликовано первое «красное уведомление» – запрос к правоохранительным органам всех стран-участниц о розыске и временном задержании человека для последующей экстрадиции. Он был отправлен в отношении российского гражданина, разыскиваемого за убийство полицейского. Процедуру инициировали ирландские власти. Уже в первые годы работы картотека Интерпола насчитывала десятки тысяч карточек, включая данные о преступниках, украденных автомобилях, поддельных документах и оружии.
В 1950 г. появился эскиз будущего логотипа организации – эмблема с глобусом, палицей и маслом, символизирующая международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Официально изображение было утверждено в 1956 г. на Генеральной ассамблее в Дрездене (ГДР). Тогда же был принят новый устав, и ведомство официально превратилось в Международную организацию уголовной полиции (International Criminal Police Organization, ICPO) с сохранением сокращения INTERPOL.
В 1971 г. Генассамблея ООН утвердила межправительственный статус Интерпола как постоянного наблюдателя, что позволило организации присутствовать на заседаниях, участвовать в обсуждениях и доносить свою позицию до государств-членов. Позднее, в 1996 г., с ООН было подписано официальное соглашение о сотрудничестве, которое было призвано усилить координацию в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими угрозами.
В 1989 г. штаб-квартира Интерпола переехала в Лион – город предложил бесплатный участок земли на набережной и арендный договор на 99 лет. К тому же в Париже не удалось найти подходящее здание для расширяющейся организации. В 2004-м Интерпол открыл Бюро специального представителя при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с целью улучшить координацию с организацией, особенно с Советом Безопасности, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и другими структурами.
За время своего существования Интерпол значительно расширился. Если в 1923 г. в учредительном конгрессе в Вене участвовали 20 стран-основательниц, включая Австрию, Германию, Японию, Францию, Турцию и Египет, то к 1955 г. их число выросло до 50, а к 1967-му – до 100. В 1989 г., когда штаб-квартира переехала в Лион, количество участников достигло 150. Сегодня членами Интерпола являются 196 государств, что делает ее крупнейшей международной организацией (в ООН – 193 члена).
Структура Интерпола
Высшим руководящим органом Интерпола выступает Генеральная Ассамблея, которая собирается раз в год и состоит из делегатов от каждой страны-участницы. В период между сессиями высшим административным органом с более узкими полномочиями становится Исполнительный комитет во главе с президентом Интерпола. Постоянно действующий рабочий орган – Генеральный секретариат, расположенный в Лионе и укомплектованный полицейскими и гражданскими лицами. В его составе действуют административный, полицейский, научно-исследовательский и технический отделы.
Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей на пятилетний срок. Ключевую роль в системе Интерпола играют Национальные центральные бюро (НЦБ), созданные в каждой стране-участнице по решению 1926 г. Они обеспечивают связь с Генеральным секретариатом и другими НЦБ, их количество всегда равняется числу стран-членов.
Основные направления деятельности Интерпола включают международный розыск преступников, обмен оперативной информацией и борьбу с транснациональной преступностью, в том числе терроризм, наркотрафик, киберпреступность, торговлю людьми и фальшивомонетничество. Интерпол ведет базы данных, содержащие отпечатки пальцев, фотоснимки преступников, сведения о похищенных автомобилях, произведениях искусства, пропавших без вести лицах, неопознанных телах и оружии.
Информационные каналы организации считаются самыми оперативными и надежно защищенными – в 2003 г. была запущена глобальная телекоммуникационная система I-24/7 – сеть полицейской связи для стран-участниц Интерпола. Тогда же создан круглосуточный Центр командования и координации.
Россия в Интерполе
СССР стал членом Интерпола 27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи в Оттаве. С 1 января 1991-го в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола, а после распада СССР российское НЦБ стало его правопреемником. 30 июля 1996 г. президент России Борис Ельцин подписал Указ № 1113 «Об участии РФ в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола», установивший статус НЦБ Интерпола как структурного подразделения МВД России и его главные задачи.
Первым начальником НЦБ Интерпола стал генерал‑полковник внутренней службы Василий Трушин (с 1991 г.). В 2003 г. его сменил генерал‑майор милиции Тимур Лахонин. С 2011 по 2021 г. Бюро возглавлял генерал‑майор полиции Александр Прокопчук – в 2016 г. он стал первым россиянином на посту вице‑президента Интерпола от Европы. С 2022 г. НЦБ руководит генерал‑майор полиции Валерий Калачев.
Российское НЦБ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ и выполняет функции головного оперативного подразделения в области взаимодействия с Интерполом и Европолом (последний представляет собой правоохранительное агентство Европейского союза, координирующее борьбу с преступностью внутри ЕС). Основные задачи НЦБ включают обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях, оказание содействия в выполнении запросов о розыске и выдаче лиц, а также наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью.
Бюро направляет запросы правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ иностранных государств, участвует в совместных международных операциях и проводит оперативно-розыскную деятельность в пределах своих полномочий. По словам главы НЦБ Валерия Калачева, с января по сентябрь 2025 г. российское Бюро организовало взаимодействие более чем со 150 странами-членами организации.
Устав Интерпола запрещает вмешательство в дела политического, военного, религиозного или расового характера. За последнее десятилетие в независимый отдел по рассмотрению жалоб поступило рекордное число жалоб на российские запросы (в три раза больше, чем на вторую по этому показателю страну – Турцию). Комиссия признала обоснованными примерно половину. После начала специальной военной операции организация ввела дополнительные проверки российских запросов.
Среди последних громких кейсов – в 2025 г. в рамках сотрудничества с турецкими партнерами был задержан и депортирован в Россию Евгений Серебряков, совершивший подрыв автомобиля офицера Генштаба. Тогда же в рамках ежегодной операции Интерпола «Пангея» (глобальная операция по борьбе с незаконным оборотом фальсифицированных лекарственных средств, проводимая с 2008 г.) российские правоохранители пресекли 698 правонарушений, возбудили 177 уголовных дел, задержали 100 лиц и изъяли продукции на сумму свыше 405,5 млн рублей.
«Лаборатория Касперского» совместно с Интерполом помогла арестовать более 200 киберпреступников из стран Ближнего Востока и Северной Африки, предоставив инструменты киберразведки. За последние два года в результате сотрудничества впервые осуществлены выдачи обвиняемых в Россию из Танзании, Никарагуа, Бразилии и Эль-Сальвадора.
По словам Калачева, в 2025 г. с использованием возможностей Интерпола задержано около 250 обвиняемых и осужденных, скрывавшихся от российских и зарубежных правоохранительных органов.