На страже глобального правопорядка: история Интерпола и участие России

За время своего существования Интерпол значительно расширился. Если в 1923 г. в учредительном конгрессе в Вене участвовали 20 стран-основательниц, включая Австрию, Германию, Японию, Францию, Турцию и Египет, то к 1955 г. их число выросло до 50, а к 1967-му – до 100. В 1989 г., когда штаб-квартира переехала в Лион, количество участников достигло 150. Сегодня членами Интерпола являются 196 государств, что делает ее крупнейшей международной организацией (в ООН – 193 члена).