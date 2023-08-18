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МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Ведомости

Министерство внутренних дел России выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола в России. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В перечне оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, Интерпол указан под пунктом 7. В отличие от других подразделений, полномочия которых обозначены «в полном объеме», деятельность Интерпола ограничена опросами, наведением справок, отождествлением личности.

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Основной задачей Интерпола является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Россия вступила в Интерпол в 1990 г. Его подразделения действуют в 80 субъектах РФ. 

Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам правоохранительных органов координировать совместные действия с зарубежными партнерами и проводить совместные операции, а также получать необходимую оперативную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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