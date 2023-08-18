МВД ограничило полномочия Интерпола в России
Министерство внутренних дел России выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола в России. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В перечне оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, Интерпол указан под пунктом 7. В отличие от других подразделений, полномочия которых обозначены «в полном объеме», деятельность Интерпола ограничена опросами, наведением справок, отождествлением личности.
Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Основной задачей Интерпола является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Россия вступила в Интерпол в 1990 г. Его подразделения действуют в 80 субъектах РФ.
Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам правоохранительных органов координировать совместные действия с зарубежными партнерами и проводить совместные операции, а также получать необходимую оперативную информацию.