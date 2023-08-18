МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Основной задачей Интерпола является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Россия вступила в Интерпол в 1990 г. Его подразделения действуют в 80 субъектах РФ.