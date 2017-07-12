Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Game Show нашла инвесторов
Организатор и транслятор киберспортивных турниров Game Show привлекла $3,5 млн
Игроки обвиняли эту компанию в неуплате призовых денег
- Екатерина Смирнова
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Организатор и транслятор киберспортивных турниров Game Show привлекла $3,5 млн
vk.com/gameshowtv
Компания Game Show получила инвестиции на сумму $3,5 млн, рассказал ее представитель. Имен инвесторов он не раскрыл, но добавил, что деньги вкладывали инвесторы раунда 2015 г. Их доли пропорционально увеличились. Всего с 2010 г. компания привлекла $10 млн, уточняет ее представитель.
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