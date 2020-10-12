Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобными

Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобнымиЗато они выгодны банкам и продавцам товаров
Большинство россиян – 84% – планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). В ходе исследования было опрошено 1600 человек не моложе 18 лет в 53 регионах России.
Как показывает исследование, 53% опрошенных планируют использовать QR-код выборочно – только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% – повсеместно. Усредненный портрет сегодняшнего пользователя в НАФИ обрисовали следующим образом: «мужчина, представитель молодого поколения (18–34 года), житель крупного города». Портрет россиянина, который не собирается пользоваться QR-кодами (а это 16% опрошенных), лаконичнее: «представитель старшего поколения».
По мнению гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, если оповещать граждан о возможностях QR-платежей, доля пользователей будет расти, поскольку эта технология обладает рядом преимуществ. В частности, для продавцов это низкая комиссия. «Сегодня предприниматели при подключении к эквайрингу должны оплачивать терминал, программное обеспечение и сертификацию, – объясняет Имаева. – А благодаря оплате покупок по QR-коду небольшие торговые точки, не имеющие терминалов, смогут облегчить свою работу – сгенерировать QR-код и разместить его в своем магазине. В то же время для покупателя при оплате через QR-код отпадает необходимость в дорогостоящих моделях смартфонов с NFC-модулем – оплата производится через приложение и камеру».
Гендиректор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова отмечает и выгоду для банков, которая состоит в том, что «они могут предлагать своим клиентам дополнительный канал совершения платежей и переводов». А кроме того, по словам Жарковой, «развитие оплаты по QR-коду выгодно для государства в целом и позволяет не только развивать безналичную экономику, но и быть в тренде с другими странами, где эта технология уже запущена».
Вместе с тем, с точки зрения гендиректора аналитического центра «Бизнесдром» Павла Самиева, эта технология вряд ли станет превалирующим способом оплаты, поскольку предназначена в первую очередь для офлайн-покупок. «Оформляя заказ в онлайн-магазинах, клиент автоматически перенаправляется на платежный шлюз, где достаточно ввести подтверждение платежа. Здесь QR-коды просто излишни, – считает Самиев. – В этом смысле я вижу гораздо больше перспектив у оплаты с помощью смартфонов. Ведь онлайн-торговля в последнее время развивается активно. И QR-код нельзя назвать следующим этапом развития платежных сервисов. По-настоящему новым этапом развития рынка станет оплата с использованием биометрических параметров».
Виктор Достов, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, наоборот, предсказывает, что оплата через QR-коды получит наибольшее распространение как раз в онлайн-торговле. «Проблема именно для российского рынка состоит в том, что в нашей стране в физических магазинах прием карт стал нормой и непонятно, насколько бизнес и потребители готовы к переходу на новый сценарий оплаты. В онлайн-торговле пространство для маневра больше, ведь QR-коды могут быть более удобной альтернативой ручному вводу данных карты, – полагает Достов. – Думаю, главной заинтересованной стороной распространения этого способа оплаты станут онлайн-ритейлеры. Любая технология, которая ускоряет и упрощает процесс оплаты, им полезна: потребители будут чаще доводить покупки до конца, а не бросать оплату на полпути». Но он также считает, что будущее – за биометрическими технологиями, когда «можно будет платить лицом, отпечатками пальцев, голосом и т. д.».