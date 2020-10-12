Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобными

Виктор Достов, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, наоборот, предсказывает, что оплата через QR-коды получит наибольшее распространение как раз в онлайн-торговле. «Проблема именно для российского рынка состоит в том, что в нашей стране в физических магазинах прием карт стал нормой и непонятно, насколько бизнес и потребители готовы к переходу на новый сценарий оплаты. В онлайн-торговле пространство для маневра больше, ведь QR-коды могут быть более удобной альтернативой ручному вводу данных карты, – полагает Достов. – Думаю, главной заинтересованной стороной распространения этого способа оплаты станут онлайн-ритейлеры. Любая технология, которая ускоряет и упрощает процесс оплаты, им полезна: потребители будут чаще доводить покупки до конца, а не бросать оплату на полпути». Но он также считает, что будущее – за биометрическими технологиями, когда «можно будет платить лицом, отпечатками пальцев, голосом и т. д.».