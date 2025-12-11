Газета
Главная / Технологии /

Минцифры и Минстрой создадут типовые IT-решения для строительства и ЖКХ

Это поможет регионам сэкономить на закупках и в создании собственных IT-продуктов
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В 2026 г. Минцифры и Минстрой планируют запустить типовые облачные решения в строительстве и ЖКХ. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Андрей Ульянов. Речь идет о трех решениях: типовое облачное решение строительства, типовое облачное решение государственной информсистемы (ГИС) по управлению коммунальной инфраструктурой и типовое облачное решение «Умный город». Они позволят уравнять доступ регионов к современным технологиям в области строительства и ЖКХ.

«По всем трем направлениям формализуется образ целевого результата. Ожидаем старт по данным проектам в начале 2026 г.», – сообщил Ульянов. По его словам, старт проектов запланирован на следующий год.

