Минцифры предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса

Сейчас «Почта России» предоставляет сервис «Электронные заказные письма». Они имеют ту же юридическую силу, что и бумажные письма с уведомлением о вручении, а для их отправки представитель госоргана, бизнеса или гражданин может завести личный кабинет на добровольной основе. Если у получателя тоже есть личный кабинет, то он получит электронное письмо, если нет, то «Почта» распечатает и упакует его и доставит адресату в почтовый ящик. Госорганы используют систему для отправки заявлений, уведомлений и извещений. С помощью сервиса бизнес может отправлять претензии, уведомления, счета и другие официальные документы контрагентам или государственным структурам. Отправка таких писем сейчас стоит 60–90 руб.