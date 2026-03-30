Минцифры предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса

Минцифры предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнесаНовая система заменит разрозненные каналы получения юридически значимой корреспонденции
В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к ней станет обязательным и платным. Это следует из законопроекта о реформе почтовой отрасли, с которым ознакомились «Ведомости». Документ Минцифры направило в правительство 25 марта.
Сейчас «Почта России» предоставляет сервис «Электронные заказные письма». Они имеют ту же юридическую силу, что и бумажные письма с уведомлением о вручении, а для их отправки представитель госоргана, бизнеса или гражданин может завести личный кабинет на добровольной основе. Если у получателя тоже есть личный кабинет, то он получит электронное письмо, если нет, то «Почта» распечатает и упакует его и доставит адресату в почтовый ящик. Госорганы используют систему для отправки заявлений, уведомлений и извещений. С помощью сервиса бизнес может отправлять претензии, уведомления, счета и другие официальные документы контрагентам или государственным структурам. Отправка таких писем сейчас стоит 60–90 руб.