За нарушения на объектах критической инфраструктуры введут новые штрафы

Минцифры может ввести новые штрафы за нарушения при переходе на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Оно по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко готовит соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). «Ведомости» ознакомились с документом. Из него следует, что санкции будут действовать для ведомств, госкомпаний и организаций с госучастием, которые не перейдут на отечественные решения до 1 января 2030 г. Президент России Владимир Путин еще в 2022 г. подписал указ, согласно которому все значимые объекты КИИ госкомпаний и госорганизаций, включая органы власти, с 1 января 2025 г. не могут использовать программное обеспечение (ПО) и «железо» из недружественных стран. Штрафы за непереход на доверенные ПАКи законодательством в данный момент не предусмотрены.