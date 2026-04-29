Экономика рунета выросла почти на треть

Этому способствовала концентрация капитала внутри страны
Анна Устинова
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Экономика рунета по итогам 2025 г. составила 38,3 трлн руб., говорится в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Там сказано, что это на 30% превышает результаты позапрошлого года. Основным драйвером развития данного сегмента стала электронная торговля, игроки этого рынка заработали за год 23,2 трлн руб. (60% от всего объема), что на 40% больше, чем было в 2024 г., говорится в исследовании. Еще 35%, или 13,7 трлн руб., пришлось на отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, +12% год к году). Оставшуюся долю (1,57 трлн руб.) заняла реклама и продвижение, здесь показатель вырос год к году на 27,6%. При этом, как уточняют в РАЭК, данные по сектору ИКТ предварительные, они включают разработку программного обеспечения (ПО), консультационные и другие услуги, на него приходится 7,6 трлн руб., производство компьютеров, электронных и оптических изделий (3 трлн руб.), деятельность в сфере телекоммуникаций (1,7 трлн руб.) и в области информационных технологий (1,4 трлн руб.).

По специализации софтверный сегмент в 2025 г. вырос год к году на 22,5% до 1,5 трлн руб., категория IT-сервисов – на 13,6% до 1,4 трлн руб., отрасль аппаратного обеспечения – на 17,2% до 970,7 млрд руб., ИИ-оборудования – на 24,6% до 112,1 млрд руб. Сегмент сетевого оборудования и систем хранения данных РАЭК оценила без динамики, в 219,6 млрд и 175,3 млрд руб. соответственно.

