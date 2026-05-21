Мировой рынок программного обеспечения растет в два раза быстрее российского

Мировой рынок программного обеспечения растет в два раза быстрее российскогоОтечественные заказчики, несмотря на программу импортозамещения, все еще закупают и обновляют иностранное ПО через другие страны
Мировой рынок западного прикладного программного обеспечения (ПО) с 2020 г. растет в отдельных сегментах в среднем в 2 раза быстрее, чем российский, заявил директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух в ходе конференции ЦИПР. При этом, по его словам, отечественные заказчики тоже не спешат выбирать локальные решения, предпочитая иностранных вендоров. И это несмотря на запущенную в нашей стране программу импортозамещения.
Так, например, глобальный сегмент почтовых приложений в 2025 г. увеличился с $46 млрд до $105,5 млрд, тогда как в России – с 5,5 млрд до 6,98 млрд руб. Аналогичная ситуация и с системами резервного копирования (в мире показатель за этот же период вырос с $7,8 млрд до $14,2 млрд, в России – уменьшился с 9,7 млрд до 9,1 млрд руб.), системами виртуализации (с $40 млрд до $110 млрд и с 10,7 млрд до 19,4 млрд руб.) и облачными платформами (с $96 млрд до $419 млрд и с 28 млрд до 235 млрд руб.).