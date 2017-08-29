WSJ узнала дату презентации нового iPhone

Apple планирует 12 сентября презентовать сразу три модели смартфона - новый iPhone 8 и два улучшенных iPhone 7, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Financial Times писала, что аналитики Уолл-стрит приготовились к переносу презентации нового iPhone компании Apple из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем.

Ожидается, что компания проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone: новая модель будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), вытянутым от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Предполагаемая цена – $1000, аппарат может стать самым дорогим за всю историю этого смартфона.

Новые iPhone традиционно поступают в продажу в сентябре. Таким образом, они вносят вклад в выручку Apple за четвертый финансовый квартал. Однако из-за проблем производства нового iPhone и нехватки некоторых ключевых компонентов, таких как дисплеи OLED, презентацию смартфона могут перенести на октябрь, отмечает газета.

В связи с этим аналитики Уолл-стрит понизили прогнозы на квартал, заканчивающийся в сентябре, пишет FT: продажи миллионов новых смартфонов, которые принесли бы компании миллиардные доходы, будут учтены уже в новом финансовом году.