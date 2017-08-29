Тим Кук получил бонус в виде акций Apple на $89,2 млн

CEO Apple Тим Кук получил бонус в виде 560 000 акций компании на сумму $89,2 млн, говорится в документах, размещенных на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Такой бонус был назначен ему еще в 2013 г., однако воспользоваться акциями он смог только сейчас.

Отмечается, что половину бонуса - 280 000 акций - Кук получит за выполнение поставленной цели: сделать так, чтобы за последние три года доходность акций Apple была лучше, чем у бумаг двух третей фирм, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500. За этот период доходность бумаг производителя iPhone составила 70,6%, это 80-й показатель из 420 компаний индекса.

В 2015 г. Кук пообещал отдать практически все свое состояние на благотворительность.