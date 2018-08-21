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Google создала фальшивый бренд пиццы для рекламного эксперимента на YouTube

Подразделение Google - Unskippable Labs - создало фальшивый бренд пиццы Doctor Fork («Доктор Вилка»), чтобы проверить стереотипы относительно создания видеорекламы для YouTube. Об этом сообщает сайт TechCrunch.

Для продвижения несуществующего бренда пиццы компания создала 33 рекламных ролика, которые разместила на YouTube. Всего реклама Doctor Fork получила на платформе 20 млн просмотров.

Ролики объединяло то, что они нарушали сложившиеся у рекламодателей правила продвижения еды, отмечает TechCrunch. Креативный директор Unskippable Labs Бен Джонс привел изданию такой пример: считается, что в рекламе нельзя показывать жующих людей, смотрящих прямо в камеру. Google нарушила это и другие правила, чтобы понять, работают ли они.

Издание поясняет, что компания хотела посмотреть, как зрители реагируют на сенсорные сигналы в рекламе еды, а также как много должно быть человека в кадре и что он должен делать. Размещение рекламы на YouTube, в свою очередь, позволило не ограничиваться небольшими фокус-группами, которые обычно используются для таких целей.

По итогам эксперимента Google пришла к выводу, что в рекламе еды стоит использовать аудио, визуальные сигналы, а также текст, поскольку мультисенсорный опыт, создающий эффект присутствия, лучше, чем восприятие от одного органа чувств. Текст также помогает усилить эффект от рекламы, разделяя визуальный ряд. Еще один вывод - пользователям нравится видеть еду в рекламе еды. Таким образом, съемка продуктов крупным планов, вероятно, пробудит воспоминания зрителей и улучшит эффект.

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