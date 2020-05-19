«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети

По его словам, объединение необходимо для проведения единой политики оптимизации. «Ростелеком» рассчитывает, что это даст хороший результат с точки зрения операционных, финансовых результатов, а также повысит качество работы с клиентами. Осеевский пообещал к концу года рассказать о достигнутых в этом направлении результатах.