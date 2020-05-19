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«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети

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«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети под одним юрлицом, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

По его словам, объединение необходимо для проведения единой политики оптимизации. «Ростелеком» рассчитывает, что это даст хороший результат с точки зрения операционных, финансовых результатов, а также повысит качество работы с клиентами. Осеевский пообещал к концу года рассказать о достигнутых в этом направлении результатах.

В ноябре прошлого года совет директоров «Ростелекома» согласовал условия консолидации 100% компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). До сделки «Ростелекому» принадлежало 45% акций Tele2, другим пакетом владела Tele2 Russia Holding AB (доля ВТБ — 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40%, банка «Россия» — 10%). Сделка была закрыта в середине февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных