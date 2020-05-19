«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети
«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети под одним юрлицом, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.
По его словам, объединение необходимо для проведения единой политики оптимизации. «Ростелеком» рассчитывает, что это даст хороший результат с точки зрения операционных, финансовых результатов, а также повысит качество работы с клиентами. Осеевский пообещал к концу года рассказать о достигнутых в этом направлении результатах.
В ноябре прошлого года совет директоров «Ростелекома» согласовал условия консолидации 100% компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). До сделки «Ростелекому» принадлежало 45% акций Tele2, другим пакетом владела Tele2 Russia Holding AB (доля ВТБ — 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40%, банка «Россия» — 10%). Сделка была закрыта в середине февраля.