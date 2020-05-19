Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Процессор суперкомпьютера состоит из 285 000 ядер. Он также имеет 10 000 графических процессоров (GPU), пропускная способность его сети — 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера. Он создан на базе облака Azure, что обеспечивает ему быстрое развертывание и надежность датацентров. Суперкомпютер будет анализировать данные для различных моделей и алгоритмов.