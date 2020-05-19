Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Процессор суперкомпьютера состоит из 285 000 ядер. Он также имеет 10 000 графических процессоров (GPU), пропускная способность его сети — 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера. Он создан на базе облака Azure, что обеспечивает ему быстрое развертывание и надежность датацентров. Суперкомпютер будет анализировать данные для различных моделей и алгоритмов.
В Microsoft считают, что создание суперкомпьютера для OpenAI — это первый шаг к разработке следующего поколения моделей искусственного интеллекта и инфраструктуры, необходимый для их обучения. По мнению компании, это поколение станет доступным для широкого круга разработчиков.