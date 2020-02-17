Британия построит суперкомпьютер за $1,6 млрд для прогноза погоды

Новая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма, недавно назначенный ответственным за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре этого года. В Met Office уверены, что новая разработка поможет улучшить степень подготовленности населения и властей к экстремальным погодным условиям. Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов. Кроме того, суперкомьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу.