Абоненты Yota смогут сами дать название сети
Оператор мобильной связи Yota теперь оказывает услугу «Название сети». Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя. В названии могут использоваться буквы латинского алфавита и цифры, их количество не должно превышать 16 символов. Подключить услугу можно, набрав на телефоне *137#. Стоимость смены имени сети составит 99 руб.
В конце марта идентификатор сотовой сети сменил оператор МТС, писали «Ведомости». Отображавшееся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов название сети MTS RUS LTE автоматически изменилось на MTS # BUD’ DOMA LTE. Так оператор хотел еще раз напомнить абонентам, как важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.
А в конце апреля идентификатор сети сменил и «Вымпелком» – с привычного «Билайн» на #beefree. Это часть рекламной кампании сервиса BeeFree для организации удаленной работы. Позже оператор поменял название сети в смартфонах и мобильных устройствах своих абонентов еще раз – на #mirnoenebo75. На этот раз перемена была приурочена к 75-летию Дня победы.