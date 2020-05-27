Абоненты Yota смогут сами дать название сети

А в конце апреля идентификатор сети сменил и «Вымпелком» – с привычного «Билайн» на #beefree. Это часть рекламной кампании сервиса BeeFree для организации удаленной работы. Позже оператор поменял название сети в смартфонах и мобильных устройствах своих абонентов еще раз – на #mirnoenebo75. На этот раз перемена была приурочена к 75-летию Дня победы.