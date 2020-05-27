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Абоненты Yota смогут сами дать название сети

Ведомости

Оператор мобильной связи Yota теперь оказывает услугу «Название сети». Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя. В названии могут использоваться буквы латинского алфавита и цифры, их количество не должно превышать 16 символов. Подключить услугу можно, набрав на телефоне *137#. Стоимость смены имени сети составит 99 руб.

В конце марта идентификатор сотовой сети сменил оператор МТС, писали «Ведомости». Отображавшееся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов название сети MTS RUS LTE автоматически изменилось на MTS # BUD’ DOMA LTE. Так оператор хотел еще раз напомнить абонентам, как важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.

А в конце апреля идентификатор сети сменил и «Вымпелком» – с привычного «Билайн» на #beefree. Это часть рекламной кампании сервиса BeeFree для организации удаленной работы. Позже оператор поменял название сети в смартфонах и мобильных устройствах своих абонентов еще раз – на #mirnoenebo75. На этот раз перемена была приурочена к 75-летию Дня победы.

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Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных