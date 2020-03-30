Сотовые операторы поощряют пользователей на карантине

За каждый день, проведенный в самоизоляции, Tele2 будет начислять абонентам 1 Гб трафика, объявила компания. Накопленные гигабайты можно будет использовать в течение месяца. Главное услови для получения дополнительного трафика – не нарушать самоизоляцию, то есть не удаляться от места базовой локации более чем на 500 м, предупреждает оператор. Выполнение этого условия Tele2 будет отслеживать с помощью геоаналитики, регистрируя абонента в зоне действий определенных базовых станций, объясняет его представитель: прошедшие выходные показали, что люди довольно легкомысленно отнеслись к рекомендации оставаться дома.