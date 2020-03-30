Сотовые операторы поощряют пользователей на карантине
За каждый день, проведенный в самоизоляции, Tele2 будет начислять абонентам 1 Гб трафика, объявила компания. Накопленные гигабайты можно будет использовать в течение месяца. Главное услови для получения дополнительного трафика – не нарушать самоизоляцию, то есть не удаляться от места базовой локации более чем на 500 м, предупреждает оператор. Выполнение этого условия Tele2 будет отслеживать с помощью геоаналитики, регистрируя абонента в зоне действий определенных базовых станций, объясняет его представитель: прошедшие выходные показали, что люди довольно легкомысленно отнеслись к рекомендации оставаться дома.
На прошлой неделе, по данным «Скартела» (торговая марка Yota), 97% его абонентов, несмотря на призывы властей, продолжили перемещаться по Москве и лишь 3% соблюдали режим самоизоляции.
Конкурент Tele2 «Вымпелком» решил модифицировать свою акцию «Гиги за шаги», рассказывает представитель компании. Изначально ее участники получали бонусный интернет-трафик, пройдя определенное расстояние, а теперь наоборот – чтобы заработать дополнительные 100 Мб интернета в день или 3 Гб в месяц, необходимо ограничить подвижность 1000 шагами в день, говорит представитель оператора Анна Айбашева.
C 30 марта в Москве и с 20.00 29 марта в Подмосковье ввели режим самоизоляции для всего населения. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если компания работает), похода в магазин или в аптеку, для выгула домашних животных и при необходимости вынести мусор.
По словам представителя МТС Алексея Меркутова, компания решила привлечь пользователей, вынужденных оставаться дома, развлекательным контентом. На своем сайте vr.mts.ru оператор запустил серию онлайн-трансляций концертов. 29 марта на сайте прошла трансляция юбилейного концерта группы «Чайф», которую посмотрели более 5 млн зрителей, в первые дни апреля запланировано еще несколько онлайн-трансляций студийных концертов популярных музыкантов, отмечает Меркутов. Этот бесплатный сервис, подчеркивает он.
Представитель «Мегафона» сообщил, что компания пока что не планирует проведения каких-либо акций, которые будут стимулировать абонентов оставаться дома.
На прошлой неделе операторы рассказывали «Ведомостям» о росте трафика домашнего интернета. Наиболее сильный прирост пришелся на дневное время, из-за того что сотрудники многих компаний перешли на удаленный режим работы.