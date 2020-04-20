«Билайн» сменил название сети
«Вымпелком» заменил свой идентификатор сети (располагается в правом или левом верхнем углу дисплея мобильного устройства) с привычного Beeline на #beefree. Об этом «Ведомостям» сообщили абоненты «Вымпелкома» и подтвердила пресс-служба компании.
Смена идентификатора – это часть рекламной кампании сервиса BeeFree для организации удаленной работы, говорится в сообщении оператора. С 2016 г. это решение использует сам «Вымпелком», но теперь этот пакет решений предлагается сторонним заказчикам.
Ранее идентификатор сотовой сети изменил МТС. Сеть, отображавшаяся на мобильных устройств абонентов как MTS RUS LTE, с 22 марта начала менять название на MTS # BUD’ DOMA LTE. Представитель оператора Алексей Меркутов пояснял, что таким образом МТС хочет напомнить абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.