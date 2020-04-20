«Билайн» сменил название сети

Ранее идентификатор сотовой сети изменил МТС. Сеть, отображавшаяся на мобильных устройств абонентов как MTS RUS LTE, с 22 марта начала менять название на MTS # BUD’ DOMA LTE. Представитель оператора Алексей Меркутов пояснял, что таким образом МТС хочет напомнить абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.