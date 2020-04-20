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«Билайн» сменил название сети

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«Вымпелком» заменил свой идентификатор сети (располагается в правом или левом верхнем углу дисплея мобильного устройства) с привычного Beeline на #beefree. Об этом «Ведомостям» сообщили абоненты «Вымпелкома» и подтвердила пресс-служба компании.

Смена идентификатора – это часть рекламной кампании сервиса BeeFree для организации удаленной работы, говорится в сообщении оператора. С 2016 г. это решение использует сам «Вымпелком», но теперь этот пакет решений предлагается сторонним заказчикам.

Ранее идентификатор сотовой сети изменил МТС. Сеть, отображавшаяся на мобильных устройств абонентов как MTS RUS LTE, с 22 марта начала менять название на MTS # BUD’ DOMA LTE. Представитель оператора Алексей Меркутов пояснял, что таким образом МТС хочет напомнить абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.

Ранее по теме: МТС призвала абонентов не выходить из дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных