МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE. Часть абонентов изменений пока не заметила – но постепенно идентификатор будет меняется у всех подписчиков оператора, обещает его представитель Алексей Меркутов. По его словам, так МТС еще раз хочет напомнить абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.