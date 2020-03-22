МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE. Часть абонентов изменений пока не заметила – но постепенно идентификатор будет меняется у всех подписчиков оператора, обещает его представитель Алексей Меркутов. По его словам, так МТС еще раз хочет напомнить абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса.
Доступ к ТВ и домашнему интернету в России МТС будет предоставлять при нулевом балансе до 30 апреля, говорит Меркутов.
Ранее операторы и видеосервисы говорили об отсрочках оплаты домашнего интернета и предоставлении клиентам бесплатного доступа к контенту в связи с эпидемией Covid-19. Например, «Ростелеком» сделал звонки со стационарных телефонов на свои мобильные номера, а также номера Теле2 бесплатными по всей России, открыл бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту, а также готов дать абонентам отсрочку платежа.
C 23 марта «Вымпелком» позволит клиентам пользоваться домашним интернетом и ТВ даже при нулевом балансе счета, сообщал ранее оператор.
«Триколор ТВ» до 12 апреля дает новым абонентам бесплатный доступ к телеканалам и обширной библиотеке фильмов, сообщил оператор на этой неделе.
В марте акции по отмене платы за подписку, связанные с эпидемией коронавируса, начали видесервисы Premier, Okko, «Кинопоиск HD», ivi, More.TV, «Амедиатека». Открыть бесплатный доступ к контенту до 12 апреля операторов платного ТВ попросили в администрации президента, писал ранее Forbes со ссылкой на свои источники.