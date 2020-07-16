Акции Twitter подешевели на торгах почти на 5% из-за хакерской атаки
Акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на торгах после закрытия на 4,96%. На 11:24 мск стоимость бумаг упала до $33,90 за штуку. На 13:13 мск рост возобновился и составил 3,75% до $35,67.
Этой ночью была совершена хакерская атака на популярные аккаунты в соцсети Twitter, принадлежащие американским предпринимателям и политикам. Злоумышленники рассылали от их имени сообщения с предложениями удвоить платежи в биткоинах.
Мошеннические сообщения были опубликованы на страницах экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента и текущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, гендиректора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и других знаменитостей. Сообщения также рассылались с корпоративных аккаунтов Apple и Uber.