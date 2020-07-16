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Акции Twitter подешевели на торгах почти на 5% из-за хакерской атаки

Ведомости

Акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на торгах после закрытия на 4,96%. На 11:24 мск стоимость бумаг упала до $33,90 за штуку. На 13:13 мск рост возобновился и составил 3,75% до $35,67.

Этой ночью была совершена хакерская атака на популярные аккаунты в соцсети Twitter, принадлежащие американским предпринимателям и политикам. Злоумышленники рассылали от их имени сообщения с предложениями удвоить платежи в биткоинах.

Мошеннические сообщения были опубликованы на страницах экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента и текущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, гендиректора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и других знаменитостей. Сообщения также рассылались с корпоративных аккаунтов Apple и Uber.

Ранее по теме: Крупнейшая хакерская атака на Twitter. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных