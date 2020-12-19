Рогозин назвал дату первого запуска «Ангары» с кораблем «Орел»

Как отмечается на сайте «Роскосмоса», многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль «Орел» предназначен для доставки грузов и людей за пределы околоземной орбиты, в том числе и на Луну. Численность экипажа корабля составляет до четырех человек.