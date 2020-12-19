Рогозин назвал дату первого запуска «Ангары» с кораблем «Орел»
Первый испытательный пуск ракеты «Ангара» с новым космическим кораблем «Орел» состоится 15 декабря 2023 г., передают «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Как отмечается на сайте «Роскосмоса», многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль «Орел» предназначен для доставки грузов и людей за пределы околоземной орбиты, в том числе и на Луну. Численность экипажа корабля составляет до четырех человек.
Ранее 14 декабря в Архангельской области с космодрома Плесецк состоялся второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.
Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева.
Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту, отмечается на сайте «Роскосмоса». В ракетах этого семейства не используются токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет значительно повысить его показатели экологической безопасности.