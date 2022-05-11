«М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию

«М.Видео-Эльдорадо» сейчас работает более чем над 100 продуктами и решениями на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил представитель группы. На какую выручку и долю на рынке рассчитывает новая «М.Тех», а также размер инвестиций в ее развитие, представитель «М.Видео-Эльдорадо» не раскрыл, но указал, что они пересматривают прежние прогнозы, в том числе по инвестициям. Весь объем российского ИТ-рынка в 2021 г., по оценке IDC, составил $32,6 млрд.