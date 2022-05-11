«М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию
Новая ИТ-компания создана на базе кредитной платформы «Директ кредит», которую группа «М.Видео-Эльдорадо» купила на собственные средства в сентябре прошлого года. Тогда представитель компании говорил, что они планируют дальнейшее развитие «Директ кредита» как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. Предположительная сумма сделки составила 1,3 млрд руб.
В «М.Тех» переведут разработчиков, тестировщиков, аналитиков и других технологических экспертов группы — предполагается, что в будущем ИТ-специалистам предложат систему мотивации и льготы, рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо». Пока группа планирует развивать новую компанию в двух направлениях — как внешний партнер для всей ИТ-разработки группы и как продавец своих решений на внешний рынок.
«М.Видео-Эльдорадо» сейчас работает более чем над 100 продуктами и решениями на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил представитель группы. На какую выручку и долю на рынке рассчитывает новая «М.Тех», а также размер инвестиций в ее развитие, представитель «М.Видео-Эльдорадо» не раскрыл, но указал, что они пересматривают прежние прогнозы, в том числе по инвестициям. Весь объем российского ИТ-рынка в 2021 г., по оценке IDC, составил $32,6 млрд.
«М.видео-Эльдорадо» – один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. Ее основным акционером является Саид Гуцериев, он косвенно контролирует 60,4% акций. Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15%. В свободном обращении находится 23,8% акций. Продажи группы на конец прошлого года превысили 570 млрд руб., включая НДС. Число магазинов к 31 декабря 2021 г. под брендом «М.видео» составило 599 магазинов, «Эльдорадо» – 659.