«М.Видео — Эльдорадо» купит кредитную платформу «Директ Кредит»

Сейчас у ритейлера есть платформа OneRetail, которая объединяет его сайт, приложение и магазины и обеспечивает клиентам доступ к информации обо всех товарах во всех точках продаж с мобильного устройства. В рамках этой платформы и на базе «Директ Кредита» «М.Видео — Эльдорадо» намерено развивать технологичные финансовые сервисы. Так, компания планирует реализовать экспорт финтех-решений для всего российского ритейла и обеспечить дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке POS-кредитования.