«М.Видео — Эльдорадо» купит кредитную платформу «Директ Кредит»
Совет директоров «М.Видео — Эльдорадо» одобрил приобретение кредитной платформы «Директ Кредит», сообщила пресс-служба ритейлера. Сделку планируют закрыть до конца этого года, ее сумма может составить до 1,3 млрд руб.
«М.Видео — Эльдорадо» планирует дальнейшее развитие «Директ Кредита» как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров», — рассказали в компании.
Сейчас у ритейлера есть платформа OneRetail, которая объединяет его сайт, приложение и магазины и обеспечивает клиентам доступ к информации обо всех товарах во всех точках продаж с мобильного устройства. В рамках этой платформы и на базе «Директ Кредита» «М.Видео — Эльдорадо» намерено развивать технологичные финансовые сервисы. Так, компания планирует реализовать экспорт финтех-решений для всего российского ритейла и обеспечить дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке POS-кредитования.
«М.Видео — Эльдорадо» купит «Директ Кредит» на собственные средства. Компания уже получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки. Ритейлер назвал «Директ Кредит» крупнейшим в России кредитным брокером, на который приходится 25% рынка POS-кредитования.
Генеральный директор «М.Видео — Эльдорадо» Александр Изосимов отметил, что в 2020 г. 17% оборота (GMV) компании пришлись на кредитные продажи. Показатель увеличился в 2,4 раза за год, рассказал он.
«М.Видео — Эльдорадо» входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Выручка компании за 2020 г. составила 417,6 млрд руб., увеличившись на 14,4%, следует из отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль составила 6,5 млрд руб. после 7,1 млрд руб. в 2019 г. Выручка компании за первое полугодие 2021 г. сложилась на уровне 212,8 млрд руб. (+22,3% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль — 7 млрд руб. (+109,6%).