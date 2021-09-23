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«М.Видео — Эльдорадо» купит кредитную платформу «Директ Кредит»

Ведомости

Совет директоров «М.Видео — Эльдорадо» одобрил приобретение кредитной платформы «Директ Кредит», сообщила пресс-служба ритейлера. Сделку планируют закрыть до конца этого года, ее сумма может составить до 1,3 млрд руб.

«М.Видео — Эльдорадо» планирует дальнейшее развитие «Директ Кредита» как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров», — рассказали в компании. 

Сейчас у ритейлера есть платформа OneRetail, которая объединяет его сайт, приложение и магазины и обеспечивает клиентам доступ к информации обо всех товарах во всех точках продаж с мобильного устройства. В рамках этой платформы и на базе «Директ Кредита» «М.Видео — Эльдорадо» намерено развивать технологичные финансовые сервисы. Так, компания планирует реализовать экспорт финтех-решений для всего российского ритейла и обеспечить дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке POS-кредитования.

«М.Видео — Эльдорадо» купит «Директ Кредит» на собственные средства. Компания уже получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки. Ритейлер назвал «Директ Кредит» крупнейшим в России кредитным брокером, на который приходится 25% рынка POS-кредитования.

Генеральный директор «М.Видео — Эльдорадо» Александр Изосимов отметил, что в 2020 г. 17% оборота (GMV) компании пришлись на кредитные продажи. Показатель увеличился в 2,4 раза за год, рассказал он. 

Российская орбитальная служебная станция будет включать семь модулей и центрифугу короткого радиуса, сказано в техническом задании на проект исследований по подготовке к полету на Луну, опубликованном Роскосмосом на сайте госзакупок.

«М.Видео — Эльдорадо» входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Выручка компании за 2020 г. составила 417,6 млрд руб., увеличившись на 14,4%, следует из отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль составила 6,5 млрд руб. после 7,1 млрд руб. в 2019 г. Выручка компании за первое полугодие 2021 г. сложилась на уровне 212,8 млрд руб. (+22,3% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль — 7 млрд руб. (+109,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных