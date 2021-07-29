Ритейлер «М.видео-Эльдорадо» построил нейросеть для ответов на вопросы покупателей

Ритейлер «М.видео-Эльдорадо» построил нейросеть для ответов на вопросы покупателейТехнологии могут вытеснить из магазинов продавцов-консультантов
Сеть «М.видео-Эльдорадо» завершила внедрение нейросети, облегчающей общение продавцов-консультантов с покупателями, рассказали в компании. Искусственный интеллект (ИИ) будет отвечать на те вопросы покупателей, которые вызвали затруднения у консультантов, а также помогать сотрудникам в организационных процессах, говорит Дмитрий Марыкин, отвечающий в «М.видео-Эльдорадо» за розничные процессы: «Иногда продавцу сложно сориентироваться в вопросах, которые он не решает ежедневно: где отремонтировать технику, как получить возврат денег за товар наличными, если вы платили картой, можно ли оплатить товар бонусными баллами, если он продается со скидкой и т. п.».
На поиск ответа на отдельные вопросы покупателей может уходить до 15 минут, в отдельных случаях – несколько часов, признает Марыкин, а ИИ найдет большинство ответов за секунды. В сети «М.видео-Эльдорадо» сейчас более 1100 магазинов, в них работает свыше 28 000 сотрудников. «В розничной сети постоянно появляются скидки, акции, новые технологии и сервисы – зачастую сотрудник может просто не отследить все эти изменения», – говорит Марыкин.