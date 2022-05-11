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Минцифры хочет ограничить эквайринговую комиссию для операторов связи

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Замминистра Минцифры Дмитрий Ким направил в ЦБ и Минэкономразвития предложение ограничить до 1% банковскую комиссию, которую сотовые операторы платят банкам за прием платежей (эквайринг) через мобильные приложения и сайты банков, сообщали «Известия». Пока такую меру планируют ввести до 31 августа, что, по подсчетам Минцифры, поможет сэкономить около 500 млн руб. ЦБ и Минэкономразвития подтвердили, что получили письмо с предложением.

По мнению Минцифры, их предложение расширит ранее принятое решение совета директоров ЦБ об ограничении до 1% эквайринговой комиссии для компаний, продающих социально значимые товары (продукты питания, товары повседневного спроса, лекарства, топливо и др.) или предоставляющих соответственные услуги (ЖКХ, медицины, образования, перевозки пассажиров и проч.). То решение введено на срок с 18 апреля по 31 августа 2022 г.

В крупных банках средний размер эквайринга по платежам за услуги связи составляет более 1,1%, а объем платежей операторов связи за 2021 г. составил более 1 трлн руб., отмечает Минцифры. Величина комиссионного вознаграждения за прошлый год превысила 12 млрд руб., из них более 9 млрд было уплачено по ставке 1,1 % или выше. Минцифры также подсчитал, что при ограничении максимального размера эквайринга до 1% операторы связи за период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. могли бы сэкономить около 500 млн руб.

Один из источников издания рассказал, что банковский эквайринг в среднем достигает 1,4–1,5% от суммы платежа. По словам директора по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергея Иванова, в большинстве случаев комиссия достигает от 1,6 до 2,7% в зависимости от величины платежа.

Таким образом, исходя из данных Минцифры и участников рынка, «Известия» подсчитали, что сокращение ставки до 1% позволило бы операторам сэкономить на эквайринге как минимум 2,6–5,7 млрд руб. в год (в случае если бы фиксированная ставка действовала бы в течение всего периода).

Операторы «Мегафон» и Tele2 поддерживают инициативу Минцифры, отмечая, что она является своевременной и позволит операторам направить сэкономленные средства на развитие абонентских сервисов и сохранение устойчивости сетей. А в двух банках — «Абсолют» и «Зенит» — рассказали «Известиям», что они не берут комиссию за проведение таких платежей с клиентов, но не уточнили, установлена ли комиссия для самих операторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных