Минцифры хочет ограничить эквайринговую комиссию для операторов связи

В крупных банках средний размер эквайринга по платежам за услуги связи составляет более 1,1%, а объем платежей операторов связи за 2021 г. составил более 1 трлн руб., отмечает Минцифры. Величина комиссионного вознаграждения за прошлый год превысила 12 млрд руб., из них более 9 млрд было уплачено по ставке 1,1 % или выше. Минцифры также подсчитал, что при ограничении максимального размера эквайринга до 1% операторы связи за период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. могли бы сэкономить около 500 млн руб.