Минцифры хочет ограничить эквайринговую комиссию для операторов связи
Замминистра Минцифры Дмитрий Ким направил в ЦБ и Минэкономразвития предложение ограничить до 1% банковскую комиссию, которую сотовые операторы платят банкам за прием платежей (эквайринг) через мобильные приложения и сайты банков, сообщали «Известия». Пока такую меру планируют ввести до 31 августа, что, по подсчетам Минцифры, поможет сэкономить около 500 млн руб. ЦБ и Минэкономразвития подтвердили, что получили письмо с предложением.
По мнению Минцифры, их предложение расширит ранее принятое решение совета директоров ЦБ об ограничении до 1% эквайринговой комиссии для компаний, продающих социально значимые товары (продукты питания, товары повседневного спроса, лекарства, топливо и др.) или предоставляющих соответственные услуги (ЖКХ, медицины, образования, перевозки пассажиров и проч.). То решение введено на срок с 18 апреля по 31 августа 2022 г.
В крупных банках средний размер эквайринга по платежам за услуги связи составляет более 1,1%, а объем платежей операторов связи за 2021 г. составил более 1 трлн руб., отмечает Минцифры. Величина комиссионного вознаграждения за прошлый год превысила 12 млрд руб., из них более 9 млрд было уплачено по ставке 1,1 % или выше. Минцифры также подсчитал, что при ограничении максимального размера эквайринга до 1% операторы связи за период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. могли бы сэкономить около 500 млн руб.
Один из источников издания рассказал, что банковский эквайринг в среднем достигает 1,4–1,5% от суммы платежа. По словам директора по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергея Иванова, в большинстве случаев комиссия достигает от 1,6 до 2,7% в зависимости от величины платежа.
Таким образом, исходя из данных Минцифры и участников рынка, «Известия» подсчитали, что сокращение ставки до 1% позволило бы операторам сэкономить на эквайринге как минимум 2,6–5,7 млрд руб. в год (в случае если бы фиксированная ставка действовала бы в течение всего периода).
Операторы «Мегафон» и Tele2 поддерживают инициативу Минцифры, отмечая, что она является своевременной и позволит операторам направить сэкономленные средства на развитие абонентских сервисов и сохранение устойчивости сетей. А в двух банках — «Абсолют» и «Зенит» — рассказали «Известиям», что они не берут комиссию за проведение таких платежей с клиентов, но не уточнили, установлена ли комиссия для самих операторов.