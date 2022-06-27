Песков назвал невозможным отключение России от глобального интернета

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 г., когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — подчеркнул он.