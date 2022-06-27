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Технологии

Песков назвал невозможным отключение России от глобального интернета

Ведомости

Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно и Россия сама делать этого не собирается, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

По его словам, власти страны подготовились, чтобы российский интернет продолжил работать, даже если России его отключат. Сама страна отключаться от глобальной сети не собирается.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 г., когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — подчеркнул он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, если Россию отключат от европейских точек обмена, страна может получать интернет-трафик из стран Азии. Он отметил, что главный магистральный оператор – «Ростелеком» — готов к такому сценарию.

1 февраля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у страны есть технологические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, на законодательном уровне также все подготовлено, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы.

C 1 ноября 2019 г. вступил в силу закон о суверенном интернете. Согласно документу, операторы связи обязаны установить на свои сети оборудование Роскомнадзора, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Такое оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к запрещенным в России ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных