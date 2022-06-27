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В Кремле оценили сроки достижения Россией технологического суверенитета

Ведомости

Для достижения технологического суверенитета Россия должна за 10-20 лет создать свой «Алмазный фонд технологий» из 30-50 собственных разработок в сфере продовольствия, безопасности, медицины и т. д., заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — отметил Песков.

Он пояснил, что вопрос заключается в том, чтобы иметь собственный «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть только у России или еще у 3-5 стран мира. Песков добавил, что технологии со временем обесцениваются, поэтому их нужно постоянно пополнять.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» и заменить его на «технологический суверенитет». По его словам, в условиях санкций России придется очень долго работать вне зависимости от решений США и ЕС, однако не все страны готовы идти у них на поводу, поэтому нужно искать партнерства в других частях света.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики, писали «РИА Новости». По поручению премьера правительственная комиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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