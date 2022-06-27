В Кремле оценили сроки достижения Россией технологического суверенитета
Для достижения технологического суверенитета Россия должна за 10-20 лет создать свой «Алмазный фонд технологий» из 30-50 собственных разработок в сфере продовольствия, безопасности, медицины и т. д., заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.
«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — отметил Песков.
Он пояснил, что вопрос заключается в том, чтобы иметь собственный «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть только у России или еще у 3-5 стран мира. Песков добавил, что технологии со временем обесцениваются, поэтому их нужно постоянно пополнять.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» и заменить его на «технологический суверенитет». По его словам, в условиях санкций России придется очень долго работать вне зависимости от решений США и ЕС, однако не все страны готовы идти у них на поводу, поэтому нужно искать партнерства в других частях света.
В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики, писали «РИА Новости». По поручению премьера правительственная комиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.