«Яндекс.Карты» соберут данные о доступных для людей с инвалидностью местах
В «Яндекс.Картах» появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью, передает пресс-служба компании.
«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на её сайте об этом ни слова», — отмечает редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.
Чтобы добавить данные, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность», где будут перечислены возможные атрибутивностях атрибуты, включая кнопку вызова персонала или пандус. Отмечать данные о доступности могут владельцы организаций через «Яндекс Бизнес».
В пресс-службе отметили, что компания также занимается самостоятельным сбором данных через «полевых пешеходов». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути. С начала года они добавили данные о доступности более чем 400 000 организаций в 73 городах.