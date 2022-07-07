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«Яндекс.Карты» соберут данные о доступных для людей с инвалидностью местах

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В «Яндекс.Картах» появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью, передает пресс-служба компании.

«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на её сайте об этом ни слова», — отмечает редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина. 

Чтобы добавить данные, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность», где будут перечислены возможные атрибутивностях атрибуты, включая кнопку вызова персонала или пандус. Отмечать данные о доступности могут владельцы организаций через «Яндекс Бизнес». 

В пресс-службе отметили, что компания также занимается самостоятельным сбором данных через «полевых пешеходов». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути. С начала года они добавили данные о доступности более чем 400 000 организаций в 73 городах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных