«Яндекс.Карты» соберут данные о доступных для людей с инвалидностью местах

«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на её сайте об этом ни слова», — отмечает редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.