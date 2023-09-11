«РИА Новости» узнало возможную причину крушения «Луны-25»
Одной из возможных причин крушения станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства пояснил, что этот прибор нужен для определения ориентации космической станции и скорости ее полета. Эти данные прибор передает на компьютер аппарата, а тот выдает команду двигателю.
По словам источника, «Биус-Л» ранее не проходил испытаний в космосе. Он отметил, что именно этот фактор является «главным признаком надежности любого прибора». Собеседник обратил внимание, что возможный сбой в работе прибора для навигации является лишь одной из версий, окончательное решение о причинах крушения станции остается за аварийной комиссией.
«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, причиной стало то, что двигательная установка станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Аппарат был запущен ночью 11 августа с космодрома Восточный.