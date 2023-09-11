«РИА Новости» узнало возможную причину крушения «Луны-25»

Ранее Борисов говорил, что «Луна-26» отправится к естественному спутнику Земли в 2027 г., а «Луна-27» – в 2028 г. Запуск «Луны-28» запланирован после 2030 г. После крушения аппарата он допустил, что миссия «Луна-25» может быть повторена в в 2025-2026 гг.