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«РИА Новости» узнало возможную причину крушения «Луны-25»

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Одной из возможных причин крушения станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что этот прибор нужен для определения ориентации космической станции и скорости ее полета. Эти данные прибор передает на компьютер аппарата, а тот выдает команду двигателю. 

По словам источника, «Биус-Л» ранее не проходил испытаний в космосе. Он отметил, что именно этот фактор является «главным признаком надежности любого прибора». Собеседник обратил внимание, что возможный сбой в работе прибора для навигации является лишь одной из версий, окончательное решение о причинах крушения станции остается за аварийной комиссией.

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«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, причиной стало то, что двигательная установка станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Аппарат был запущен ночью 11 августа с космодрома Восточный.

Ранее Борисов говорил, что «Луна-26» отправится к естественному спутнику Земли в 2027 г., а «Луна-27» – в 2028 г. Запуск «Луны-28» запланирован после 2030 г. После крушения аппарата он допустил, что миссия «Луна-25» может быть повторена в в 2025-2026 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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