Японский космический аппарат перешел на окололунную орбиту и направился к Луне

Российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, и станция потерпела крушение. Основной причиной аварии назвали сбой в работе акселерометра. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.