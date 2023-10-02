Японский космический аппарат перешел на окололунную орбиту и направился к Луне
Японский космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) завершил переход с околоземной орбиты на окололунную и направился к Луне. Об этом сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Аппарат запустили на ракете-носителе H-IIA № 47 (H-IIA F47) с космодрома Танэгасима 7 сентября. 1 октября SLIM сменил орбиту на окололунную. В настоящее время его состояние оценивают как нормальное.
23 августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил посадку на южном полюсе Луны. Индия стала четвертой страной (после СССР, США и Китая), добившейся мягкой посадки на Луну. Полет «Чандраяна-3» обошелся в 6,15 млрд рупий ($75 млн).
Российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, и станция потерпела крушение. Основной причиной аварии назвали сбой в работе акселерометра. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.