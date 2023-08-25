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Полет индийского модуля на Луну обошелся в два раза дешевле съемок «Интерстеллара»

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Полет индийской лунной автоматической станции (АМС) «Чандраян-3» обошелся в 6,15 млрд рупий ($75 млн), что гораздо меньше, чем стоимость производства большинства космических блокбастеров, обратило внимание британское издание The Independent.

«Гравитация» Альфонсо Куарона, выпущенная в 2013 г., обошлась в $100 млн, фильм Ридли Скотта «Марсианин» 2015 г. стоил $108 млн. Производство «Интерстеллара» – фильма Кристофера Нолана 2014 г. – обошлось в $165 млн, то есть более чем в два раза дороже, чем полет индийской станции.

The Independent также сравнивает стоимость полета «Чандраяна-3» со стоимостью британской недвижимости. Например, самый дорогой дом в Великобритании был выставлен на продажу за 200 млн фунтов стерлингов, что почти в три с половиной раза дороже полета индийского модуля на Луну.

Стоимость всей индийской миссии сопоставима с ценой, взимаемой SpaceX за один запуск Falcon 9. Эта сумма составляет $67 млн.

Ранее по теме: Индия стала четвертой страной, посадившей на Луну свой аппарат

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил посадку на южном полюсе Луны 23 августа. Таким образом, Индия стала четвертой страной (после СССР, США и Китая), добившейся мягкой посадки на Луну. Планируется, что аппарат проработает около двух недель, проведя серию экспериментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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