Полет индийского модуля на Луну обошелся в два раза дешевле съемок «Интерстеллара»

«Гравитация» Альфонсо Куарона, выпущенная в 2013 г., обошлась в $100 млн, фильм Ридли Скотта «Марсианин» 2015 г. стоил $108 млн. Производство «Интерстеллара» – фильма Кристофера Нолана 2014 г. – обошлось в $165 млн, то есть более чем в два раза дороже, чем полет индийской станции.