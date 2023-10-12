Первый испытательный полет Boeing Starliner к МКС отложен до апреля

В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту.