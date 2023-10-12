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Первый испытательный полет Boeing Starliner к МКС отложен до апреля

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Первый испытательный полет пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли до середины апреля 2024 г. Об этом сообщил журналист Крис Бергин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

В рамках миссии астронавты NASA и летчики-испытатели Буч Уилмор и Суни Уильямс совершат демонстрационный полет, в ходе которого будут проверены все возможности системы Starliner.

Starliner стартует на ракете Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, проведет около восьми суток в стыковке с космической станцией и вернется на Землю с помощью парашюта и воздушных подушек в пустыне на западе США.

Основная задача миссии – проверить способность корабля транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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