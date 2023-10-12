Первый испытательный полет Boeing Starliner к МКС отложен до апреля
Первый испытательный полет пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли до середины апреля 2024 г. Об этом сообщил журналист Крис Бергин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).
В рамках миссии астронавты NASA и летчики-испытатели Буч Уилмор и Суни Уильямс совершат демонстрационный полет, в ходе которого будут проверены все возможности системы Starliner.
Starliner стартует на ракете Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, проведет около восьми суток в стыковке с космической станцией и вернется на Землю с помощью парашюта и воздушных подушек в пустыне на западе США.
Основная задача миссии – проверить способность корабля транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту.