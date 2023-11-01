В Минцифры поддержали идею создания кибервойск
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России подразделения кибервойск и допустил, что в них можно будет служить по контракту. Об этом он сообщил во время выступления на CNews Forum 2023.
«Можно обсуждать заключение контрактов и службу в войсках, связанных с киберобеспечением военной операции и противодействиям информационным атакам. Я уверен, что Минобороны этот вопрос активно прорабатывает», – сказал он.
Идея о создании кибервойск в России звучит с марта 2022 г. Изначально с предложением подумать над этим вопросом выступил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Тогда он также отметил, что служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии.
С аналогичным предложением сформировать в структуре Росгвардии подразделения кибервойск в июне этого года выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Поскольку Росгвардия – это, прежде всего, силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в ее структуре полноценного подразделения кибервойск – с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость», – написал он в своем Telegram-канале.
В январе этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».