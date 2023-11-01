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В Минцифры поддержали идею создания кибервойск

Ведомости

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России подразделения кибервойск и допустил, что в них можно будет служить по контракту. Об этом он сообщил во время выступления на CNews Forum 2023.

«Можно обсуждать заключение контрактов и службу в войсках, связанных с киберобеспечением военной операции и противодействиям информационным атакам. Я уверен, что Минобороны этот вопрос активно прорабатывает», – сказал он.

Идея о создании кибервойск в России звучит с марта 2022 г. Изначально с предложением подумать над этим вопросом выступил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Тогда он также отметил, что служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии.

С аналогичным предложением сформировать в структуре Росгвардии подразделения кибервойск в июне этого года выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Поскольку Росгвардия – это, прежде всего, силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в ее структуре полноценного подразделения кибервойск – с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость», – написал он в своем Telegram-канале.

В январе этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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