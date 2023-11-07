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Правительство России утвердило новую стратегию цифровой трансформации транспорта

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Правительство России утвердило стратегическое направление по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 г. Документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовых актов.

Целью стратегии обозначено достижение высокой степени цифровой зрелости государственного управления и основных участников транспортной отрасли для оказания качественных государственных услуг населению.

Планируется, что к 2030 г. минимизация человеческого фактора на дорогах приведет к сокращению дорожно-транспортных происшествий не менее чем на 2%. Грузопоток беспилотных транспортных средств вырастет не менее чем в три раза. Предполагается, что трафик высокоавтоматизированного транспорта на автодороге М-11 «Нева» составит 11 000 единиц в 2024 г., а коммерческий грузооборот – 143,16 куб. м на км.

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Количество объектов транспортной инфраструктуры, использующих биометрию для допуска пассажиров, к 2027 г. достигнет 150 единиц. К 2030 г. количество планируют увеличить до 700.

В 2024 г. беспилотная доставка грузов будет доступна на 48 маршрутах. Выход на экспорт российских беспилотных авиационных систем и логистических решений намечен к 2035 г.

Первые беспилотные грузовики начали перевозки по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург 14 июня. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение». Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».

О том, что на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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