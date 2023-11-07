Правительство России утвердило новую стратегию цифровой трансформации транспорта

Планируется, что к 2030 г. минимизация человеческого фактора на дорогах приведет к сокращению дорожно-транспортных происшествий не менее чем на 2%. Грузопоток беспилотных транспортных средств вырастет не менее чем в три раза. Предполагается, что трафик высокоавтоматизированного транспорта на автодороге М-11 «Нева» составит 11 000 единиц в 2024 г., а коммерческий грузооборот – 143,16 куб. м на км.