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Беспилотные грузовики начнут перевозки по трассе «Нева» 14 июня

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Первые беспилотные грузовики начнут перевозки по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "Камаз" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева"», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

Уточняется, что для доступа беспилотных грузовиков к трассе М-11 необходимо выполнить ряд условий. В частности, автомобиль должен быть отнесен в базе МВД к беспилотным и пройти оценку соответствия требованиям безопасности ФГУП «НАМИ». В Минтрансе отметили, что через эти процедуры прошел только «Камаз». Предполагается, что в ближайшее время на трассу также выйдут грузовики «Сберавтотеха».

О том, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных