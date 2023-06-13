Беспилотные грузовики начнут перевозки по трассе «Нева» 14 июня
Первые беспилотные грузовики начнут перевозки по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
«В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "Камаз" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева"», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Уточняется, что для доступа беспилотных грузовиков к трассе М-11 необходимо выполнить ряд условий. В частности, автомобиль должен быть отнесен в базе МВД к беспилотным и пройти оценку соответствия требованиям безопасности ФГУП «НАМИ». В Минтрансе отметили, что через эти процедуры прошел только «Камаз». Предполагается, что в ближайшее время на трассу также выйдут грузовики «Сберавтотеха».
О том, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.