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Тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 начнется в 2023 году

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Начало эксперимента по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-11 запланировано на 2023 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.

«Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 г. Недавно установленный правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране», — пояснил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Ранее сегодня в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент РФ Владимир Путин заявил, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей.

На конференции президент также заявил о необходимости обеспечить в России массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет. По его словам, Россия по некоторым направлениям в сфере разработки ИИ идет «на шаг впереди некоторых других стран». 

Ранее по теме: Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва — Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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