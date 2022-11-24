Тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 начнется в 2023 году
Начало эксперимента по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-11 запланировано на 2023 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.
«Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 г. Недавно установленный правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране», — пояснил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Ранее сегодня в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент РФ Владимир Путин заявил, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей.
На конференции президент также заявил о необходимости обеспечить в России массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет. По его словам, Россия по некоторым направлениям в сфере разработки ИИ идет «на шаг впереди некоторых других стран».