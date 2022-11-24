Тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 начнется в 2023 году

«Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 г. Недавно установленный правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране», — пояснил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.