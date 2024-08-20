Власти Бразилии намерены отказаться от использования WhatsApp

19 августа сообщалось, что муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Запрет действует с апреля, но до сих пор публичной информации об этом не было. Представитель члена муниципалитета Амстердама Александр Шольтес заявил, что мессенджер якобы является убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев. Ресурс также запрещен из-за риска шпионажа.