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Власти Бразилии намерены отказаться от использования WhatsApp

Ведомости

Бразильские власти намерены прекратить использовать WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в связи с угрозой утечки информации. Планируется объявить тендер на разработку аналогичных мессенджеру соцсетей, сообщает Brasil247 со ссылкой на руководителя агентства по развитию промышленности при правительстве республики Рикардо Капелли.

«Наши вооруженные силы уже используют собственную службу обмена сообщениями, разработанную стратегической оборонной компанией нашей страны», – написал Капелли в соцсети X (цитата по ТАСС).

При этом, по его словам, блокировка работы мессенджера в стране не планируется.

6 августа стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро публично удалил WhatsApp на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться китайским WeChat и Telegram. Мадуро заявлял, что его противники якобы пересылают в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Кроме того, по его словам, WhatsApp используют «сторонники фашизма».

9 августа Мадуро подписал постановление Национальной комиссии по телекоммуникациям о приостановке работы соцсети X на 10 дней. Президент Венесуэлы обвинил владельца соцсети Илона Маска в разжигании ненависти, гражданской войны и смерти. В ответ Маск пообещал подпалить Мадуро усы из космоса с помощью лазеров.

19 августа сообщалось, что муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Запрет действует с апреля, но до сих пор публичной информации об этом не было. Представитель члена муниципалитета Амстердама Александр Шольтес заявил, что мессенджер якобы является убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев. Ресурс также запрещен из-за риска шпионажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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